La lista de vehículos que NO deberán cambiar placas en este estado de México en 2026

El gobierno de Veracruz puso en marcha un programa de reemplacamiento que obliga a mil de conductores a cambiar sus placas durante este año. Sin embargo, existe una lista de vehículos que quedan exentos de este trámite, lo que representa un alivio y no tendrán que realizar el cambio de placas en este estado de México en 2026.

La medida forma parte de una estrategia para modernizar el padrón vehicular y ofrecer certeza jurídica a los propietarios. El programa incluye descuentos escalonados para quienes cumplan con el reemplacamiento en los primeros meses del año, además de beneficios especiales en recargos acumulados que facilitan la regularización de unidades con adeudos pendientes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué vehículos están exentos del reemplacamiento en Veracruz?

La Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz establece que quedan exentos del programa todos los vehículos cuyas placas se emitieron entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025. Esta excepción abarca automóviles, camiones, autobuses y remolques que ya cuentan con placas relativamente recientes y no requieren actualización inmediata durante este periodo.

El programa aplica de manera obligatoria para el resto de las unidades en circulación dentro del estado, incluidos aquellos vehículos que se adquieran durante 2026. El padrón vehicular estatal alcanza los 3.5 millones de unidades, por lo que la autoridad estima que una parte importante de estos automotores deberá cumplir con el trámite.

La vigencia del Programa Año nuevo, placas nuevas se extiende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de ordenar el registro vehicular y fortalecer la seguridad vial. Las personas propietarias de vehículos que no estén exentos deben acudir a realizar el canje correspondiente en las oficinas autorizadas por la Sefiplan antes de que concluya el año.

En Veracruz ciertos vehículos pueden no cambiar las placas. |Getty Images / Canva Pro

Descuentos disponibles para el reemplacamiento en 2026

El gobierno veracruzano ofrece subsidios escalonados para apoyar la economía de las familias y fomentar la regularización vehicular en el estado. Quienes realicen el trámite de canje de placas entre antes del 30 de abril obtendrán un beneficio del 50% de descuento, mientras que de mayo a junio el apoyo será del 30%.

Los descuentos disponibles son:

50% de descuento en canje de placas para trámites realizados antes del 30 de abril

para trámites realizados antes del 30 de abril 30% de descuento en canje de placas para trámites realizados de mayo a junio

para trámites realizados de mayo a junio 99% de descuento en recargos y accesorios generados entre 2021 y 2025

generados entre 2021 y 2025 8% de descuento en Derechos de Control Vehicular durante febrero

durante febrero 7% de descuento en Derechos de Control Vehicular durante marzo

durante marzo Exención del pago de tenencia para quienes cubran los derechos hasta el 30 de abril

Estos beneficios aplican también para personas que adquieran vehículos nuevos, cuenten con placas de otras entidades o realicen su regularización por primera vez. La Sefiplan busca ampliar el alcance social del programa para que más propietarios puedan cumplir con sus obligaciones vehiculares sin afectar gravemente su economía familiar.