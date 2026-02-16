¡Que no se te olvide ningún documento! Comienza el trámite para recibir la Pensión Mujeres Bienestar

Este lunes 16 de febrero comenzó el registro para hacer el trámite de la Pensión Mujeres Bienestar, apoyo económico que beneficia a las mexicanas de entre 60 y 64 años para que prioricen su salud, mejoren su calidad de vida, además de sus ingresos.

La Pensión Mujeres Bienestar ayuda a mejorar la autonomía de las mexicanas, sobre todo, de las que pertenecen a la población indígena o afroamexicana. Y es que las autoridades del gobierno decidieron recompensarlas, debido a que a lo largo de su vida son quienes han cuidado de los hijos y los padres adultos mayores.

¿Cuáles son los requisitos?

Identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

Acta de nacimiento legible

CURP (impresión reciente)

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, agua o predial)

Teléfono de contacto

Formato de Bienestar (se llena en el módulo)

¿Cuándo son los días de registro de la Pensión Mujeres Bienestar?

Lunes 16 de febrero: A, B, C

Martes 17 de febrero: D, E, F, G, H

Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M

Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, R

Viernes 20 de febrero: S,T, U, V, W, X, Y y Z

Sábado 21: Todas las letras

Domingo 22: Todas las letras

¿Cuál es el monto que recibirán las beneficiarias?

En caso de resultar beneficiarias después de que se verifique que todos sus documentos están en orden, las mujeres recibirán 3 mil 100 pesos cada dos meses.

Las mujeres pueden consultar la ubicación de los módulos en el siguiente enlace, donde tan solo deben poner tu entidad y ciudad o municipio para consultar el más cercano.

