Embajada de Estados Unidos hace cambios en los tiempos de entrega de la visa, así es el nuevo esquema
El tiempo de entrega de la visa se modificó, informó la Embajada de Estados Unidos en México; estos son los días que deberás esperarla para entrar a la nación americana.
¿Tu visa americana ya fue aprobada? Toma nota porque la Embajada de Estados Unidos en México cambió los tiempos de entrega e implementará un nuevo esquema, así como costos adicionales.
La visa americana o visa estadounidense es un documento de viaje emitido por Estados Unidos para que el extranjero pueda ingresar de manera legal a la nación.
Tener visa permite al extranjero viajar a un puerto de entrada aeropuerto o cruce fronterizo terrestre y solicitar permiso al inspector del Departamento de Seguridad Nacional y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para ingresa a la nación.
Texas congela visas y ordena auditar trabajadores extranjeros
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Cuáles son los nuevos tiempos de entrega de la visa?
Si tu visa ya fue aprobada, este documento será entregada de acuerdo al nuevo tiempo de esquema, que es el siguiente:
- Visa en tarjeta: 3 a 4 semanas
- Visa estampada en pasaporte: 5 a 7 días hábiles
Si tu visa es aprobada, debes revisar y confirmar tu opción de entrega de acuerdo con el nuevo esquema.— Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) February 3, 2026
⏳ Tiempos estimados de entrega
• Visa en tarjeta: 3 a 4 semanas
• Visa estampada en pasaporte: 5 a 7 días hábiles
📍 Opciones de entrega con costo adicional
•… pic.twitter.com/F0tFfj8vSR
¿Cuál es el precio de la visa americana?
De acuerdo con los últimos datos proporcionados, la visa americana de no inmigrante, es decir para usarla como turismo o negocios, tiene un costo de 185 dólares (3 mil 205 pesos).
La entrega de visa en la Embajada no tiene ningún costo, sin embargo, también existen las opciones:
- Recolección en sucursal DHL
- Entrega a domicilio
Estas opciones de entrega tienen un costo adicional y deben seleccionarse el mismo día en que tu visa es aprobada, de lo contrario deberás recogerla en las oficinas
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.