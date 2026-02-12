Embajada de Estados Unidos hace cambios en los tiempos de entrega de la visa, así es el nuevo esquema

¿Tu visa americana ya fue aprobada? Toma nota porque la Embajada de Estados Unidos en México cambió los tiempos de entrega e implementará un nuevo esquema, así como costos adicionales.

La visa americana o visa estadounidense es un documento de viaje emitido por Estados Unidos para que el extranjero pueda ingresar de manera legal a la nación.

Tener visa permite al extranjero viajar a un puerto de entrada aeropuerto o cruce fronterizo terrestre y solicitar permiso al inspector del Departamento de Seguridad Nacional y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para ingresa a la nación.

¿Cuáles son los nuevos tiempos de entrega de la visa?

Si tu visa ya fue aprobada, este documento será entregada de acuerdo al nuevo tiempo de esquema, que es el siguiente:

Visa en tarjeta: 3 a 4 semanas

Visa estampada en pasaporte: 5 a 7 días hábiles

Si tu visa es aprobada, debes revisar y confirmar tu opción de entrega de acuerdo con el nuevo esquema.



¿Cuál es el precio de la visa americana?

De acuerdo con los últimos datos proporcionados, la visa americana de no inmigrante, es decir para usarla como turismo o negocios, tiene un costo de 185 dólares (3 mil 205 pesos).

La entrega de visa en la Embajada no tiene ningún costo, sin embargo, también existen las opciones:

Recolección en sucursal DHL

Entrega a domicilio

Estas opciones de entrega tienen un costo adicional y deben seleccionarse el mismo día en que tu visa es aprobada, de lo contrario deberás recogerla en las oficinas

