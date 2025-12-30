El aumento que podría tener el precio de la visa estadounidense en 2026

La visa americana de turista es la más solicitada en el mundo, en su categoría B1/B2, ya que es un documento indispensable para poder visitar Estados Unidos, ya sea por motivos de turismo o de negocios. Lo único que causa incertidumbre es que el costo del trámite podría tener un enorme aumento en 2026.

Específicamente, la ley One Big Beautiful Bill (H.R. 1) aprobada en Estados Unidos denomina una nueva tarifa denominada Visa Integrity Fee, la cual contempla un aumento en el costo del trámite por 250 dólares. Una tarifa adicional al precio ya existente, que tampoco asegura que la visa sea aprobada.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El costo actual de la visa americana

La tarifa es la misma para cualquier país. Hasta ahora, el costo de tramitar la visa es de 185 dólares (3,327 pesos mexicanos, al tipo de cambio del 30 de diciembre del 2025), el cual se mantendría para los primeros días del 2026.

Este es el costo por solicitar la visa, aunque no garantiza su aprobación, ya que primero deberán asistir a una entrevista en la que se evaluarán los datos de situación financiera de cada persona y sus intenciones de viaje.

El aumento que podría tener la visa en 2026

Como dijimos, la nueva ley contempla un aumento de 250 dólares, adicionales a los 185 que ya se cobran. Es decir, el nuevo precio de solicitud de visa será de 435 dólares (aproximadamente 7,824 pesos mexicanos, al tipo de cambio del 30 de diciembre de 2025).

Sí, el trámite aumentaría su precio a más del doble con este nuevo impuesto ; sin embargo, no hay una fecha oficial para que entre en vigor. Aunque ya fue aprobado, el costo se mantiene en 185 USD hasta nuevo aviso.

Recomendaciones para solicitar la visa estadounidense

Si tienes planeado ir a Estados Unidos en un corto o mediano plazo, lo mejor será realizar el trámite lo antes posible, pagando la tarifa de 185 dólares, ya que el nuevo precio podría entrar en vigor en cualquier momento del próximo año.

De igual manera, las recomendaciones para conseguirla son ser completamente honesto en los datos personales proporcionados, asistir con anticipación a la entrevista, mantener la calma y ensayar días antes el motivo del viaje que le contarán al entrevistador.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.