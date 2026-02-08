Adiós a las placas viejas; estos son los autos que sí aplican a El Gran Reemplacamiento en Veracruz 2026
Gobierno estatal activó estímulos fiscales, desde el 50% menos en el canje hasta subsidios totales en tenencias atrasadas. ¡Asegura tu patrimonio este 2026!
Con un padrón vehicular cercano a los 3.5 millones de unidades, el Gobierno de Veracruz puso en marcha El Gran Reemplacamiento 2026 , un programa obligatorio que estará vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.
El objetivo es actualizar el registro vehicular, reforzar la seguridad vial y brindar certeza jurídica a las personas propietarias de automóviles en la entidad.
La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) informó que no todos los vehículos deberán cambiar placas, por lo que es clave identificar si tu auto entra en la lista y cuáles son los beneficios disponibles.
¿Qué automóviles deben reemplacar en Veracruz en 2026?
El programa aplica únicamente para vehículos con placas emitidas hasta noviembre de 2018 y anteriores, es decir, si tu auto, camioneta o vehículo particular porta placas expedidas antes de esa fecha, sí estás obligado a realizar el canje durante 2026.
En contraste, no deben reemplacar:
- Vehículos con placas expedidas entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025
- Unidades que ya cuenten con placas vigentes dentro de ese periodo
La medida aplica tanto para autos particulares como para unidades nuevas, vehículos provenientes de otra entidad federativa y aquellos que se regularicen por primera vez, siempre que cumplan con los criterios establecidos.
Veracruz está ofreciendo el cambio de placas con 50% de descuento para quienes realicen el trámite antes de esta fecha
Autoridades invitan a cumplir con el cambio de placas antes de la fecha límite para aprovechar subsidios fiscales en Veracruz.
Costo del reemplacamiento y descuentos disponibles
El costo base del canje de placas es de mil 655 pesos, aunque Sefiplan anunció una serie de estímulos fiscales para facilitar el cumplimiento:
- 50% de descuento si el trámite se realiza de enero a abril
- 30% de descuento si se hace de mayo a junio
- 99% de descuento en accesorios generados entre 2021 y 2025
Además, hay beneficios adicionales en materia de Control Vehicular y Tenencia:
- Descuentos del 15%, 8% y 7% en Control Vehicular si se paga en enero, febrero o marzo
- Subsidio del 100% de la Tenencia al pagar el Control Vehicular entre enero y abril
Beneficios para vehículos con adeudos y regularización
El programa también es una oportunidad para quienes arrastran adeudos:
- 100% de subsidio en Tenencia, Control Vehicular y accesorios de 2020 y años anteriores
- 99% de subsidio en recargos, multas y actualizaciones de 2021 a 2025
- 100% de subsidio al Impuesto por Adquisición de Vehículos Automotores Usados
- Reexpedición gratuita de la tarjeta de circulación si se tramita junto con el reemplacamiento
¿Dónde y cómo hacer el trámite del reemplacamiento 2026?
El trámite es personal e intransferible y solo puede realizarlo el titular del vehículo. El emplacamiento de autos nuevos está disponible en las 79 oficinas de Hacienda, mientras que el reemplacamiento obligatorio inició en 17 sedes, con ampliaciones graduales durante enero.
Para más información oficial, consulta la Oficina Virtual de Hacienda en o las redes sociales de Sefiplan Veracruz .
