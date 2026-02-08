Adiós a las placas viejas; estos son los autos que sí aplican a El Gran Reemplacamiento en Veracruz 2026

Con un padrón vehicular cercano a los 3.5 millones de unidades, el Gobierno de Veracruz puso en marcha El Gran Reemplacamiento 2026 , un programa obligatorio que estará vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.

El objetivo es actualizar el registro vehicular, reforzar la seguridad vial y brindar certeza jurídica a las personas propietarias de automóviles en la entidad.

La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) informó que no todos los vehículos deberán cambiar placas, por lo que es clave identificar si tu auto entra en la lista y cuáles son los beneficios disponibles.

¿Qué automóviles deben reemplacar en Veracruz en 2026?

El programa aplica únicamente para vehículos con placas emitidas hasta noviembre de 2018 y anteriores, es decir, si tu auto, camioneta o vehículo particular porta placas expedidas antes de esa fecha, sí estás obligado a realizar el canje durante 2026.

En contraste, no deben reemplacar:



Vehículos con placas expedidas entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025

Unidades que ya cuenten con placas vigentes dentro de ese periodo

La medida aplica tanto para autos particulares como para unidades nuevas, vehículos provenientes de otra entidad federativa y aquellos que se regularicen por primera vez, siempre que cumplan con los criterios establecidos.

Costo del reemplacamiento y descuentos disponibles

El costo base del canje de placas es de mil 655 pesos, aunque Sefiplan anunció una serie de estímulos fiscales para facilitar el cumplimiento:



50% de descuento si el trámite se realiza de enero a abril

si el trámite se realiza de enero a abril 30% de descuento si se hace de mayo a junio

si se hace de mayo a junio 99% de descuento en accesorios generados entre 2021 y 2025

Además, hay beneficios adicionales en materia de Control Vehicular y Tenencia:



Des cuentos del 15%, 8% y 7% en Control Vehicular si se paga en enero, febrero o marzo

si se paga en enero, febrero o marzo Subsidio del 100% de la Tenencia al pagar el Control Vehicular entre enero y abril

Beneficios para vehículos con adeudos y regularización

El programa también es una oportunidad para quienes arrastran adeudos:



100% de subsidio en Tenencia, Control Vehicular y accesorios de 2020 y años anteriores

en Tenencia, Control Vehicular y accesorios de 2020 y años anteriores 99% de subsidio en recargos, multas y actualizaciones de 2021 a 2025

en recargos, multas y actualizaciones de 2021 a 2025 100% de subsidio al Impuesto por Adquisición de Vehículos Automotores Usados

al Impuesto por Adquisición de Vehículos Automotores Usados Reexpedición gratuita de la tarjeta de circulación si se tramita junto con el reemplacamiento

¿Dónde y cómo hacer el trámite del reemplacamiento 2026?

El trámite es personal e intransferible y solo puede realizarlo el titular del vehículo. El emplacamiento de autos nuevos está disponible en las 79 oficinas de Hacienda, mientras que el reemplacamiento obligatorio inició en 17 sedes, con ampliaciones graduales durante enero.

Para más información oficial, consulta la Oficina Virtual de Hacienda en o las redes sociales de Sefiplan Veracruz .

