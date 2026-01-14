No necesitas boda en 2026; CDMX ofrece gratis la Constancia de Concubinato y estos son los requisitos

¿Este 2026 vas a irte a vivir con tu novio o novia? Toma en cuenta que obtener la Constancia de Existencia de Concubinato en la Ciudad de México (CDMX) es un trámite clave para las parejas que viven en unión libre y necesitan acreditar legalmente su relación.

Este documento permite acceder a derechos y gestiones ante instituciones públicas y privadas, como el IMSS, el ISSSTE, procesos de pensión, herencias o trámites patrimoniales.

La buena noticia es que el Gobierno de la CDMX ofrece un procedimiento digital, gratuito y relativamente sencillo.

¿Qué es la Constancia de Concubinato y por qué es importante?

La Constancia de Concubinato es un documento oficial que certifica la convivencia de dos personas que no están casadas, pero que mantienen una vida en común de manera estable.

En la CDMX, esta constancia tiene un peso legal relevante, ya que equipara varios derechos del concubinato con los del matrimonio, especialmente en materia de seguridad social y sucesión de bienes.

También brinda certeza jurídica a la pareja y a los hijos, en caso de haberlos.

Trámite en línea: ¿Cómo hacerlo paso a paso?

La Ciudad de México permite gestionar este documento a través de su portal de trámites digitales , lo que evita traslados innecesarios y agiliza el proceso. Aunque el registro se inicia en línea, es indispensable que ambas personas comparezcan para validar la información ante la autoridad correspondiente.

El trámite no tiene costo y se puede solicitar cuando la pareja cumple con los requisitos legales.

Requisitos para solicitar la Constancia de Concubinato

Para realizar el trámite, ambas personas deben presentar:



Identificación oficial vigente (credencial para votar, cédula profesional, pasaporte o constancia de identidad)

(credencial para votar, cédula profesional, pasaporte o constancia de identidad) Acta de nacimiento

Constancia que acredite la inexistencia de matrimonio vigente de ambas personas

vigente de ambas personas Comprobante de domicilio que demuestre que cohabitan y residen en la CDMX

que demuestre que cohabitan y residen en la CDMX Comparecencia de ambas personas solicitantes

Si existen hijos en común, se deben adjuntar las actas de nacimiento correspondientes. En caso de no tener hijos, es necesario presentar un escrito firmado por ambos, bajo protesta de decir verdad, donde manifiesten haber convivido de forma constante y permanente por al menos dos años.

Derechos y obligaciones del concubinato en la CDMX

El concubinato genera obligaciones similares al matrimonio, como la asistencia mutua, la contribución a los gastos del hogar y la obligación recíproca de proporcionar alimentos.

En materia patrimonial, los bienes pertenecen a quien los adquiere, salvo acuerdos o resoluciones que contemplen compensaciones. Además, con la constancia, la pareja puede ejercer derechos hereditarios comparables a los de un cónyuge.

