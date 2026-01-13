Lanzan beca “todo pagado” para estudiar en universidad de prestigio de Estados Unidos

¿Eres recién egresado de licenciatura o maestría? La Embajada de Estados Unidos y la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS), ofrecen una beca para realizar una pasantía en una empresa y estudiar el posgrado en una universidad de prestigio durante casi un año.

Se trata de una oportunidad para los jóvenes mexicanos que quieran crear un entendimiento mutuo entre los sectores privados de México y de Estados Unidos. La Beca Fulbright-García Robles de Negocios Binacionales en Estados Unidos da un apoyo "todo pagado" a los interesados, sin embargo, primero deben cumplir con los requisitos.

Dirigida a recién egresados de licenciatura o maestría interesados en realizar una pasantía profesional en 🇺🇸 con todo pagado. La convocatoria está abierta hasta el 18 de enero de 2026.

Más información:https://t.co/9xtdG0hUOA pic.twitter.com/eCi7SiC7q0 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) January 12, 2026

Convocatoria para estudiar posgrado en EUA

La convocatoria se abrió el 3 de septiembre de 2025 y termina el 18 de enero de 2026, para iniciar una pasantía y estudios a finales de agosto de 2026. Después de ser seleccionados, los becarios se entrevistan con las empresas con las que la Comisión tiene previo acuerdo y son colocados en una de ellas, de acuerdo a las necesidades y al perfil del aspirante.

¿Quiénes pueden aspirar a la beca?

Los candidatos necesitan tener experiencia laboral o de pasantía suficientes para ser seleccionados y el perfil es el siguiente:

Tener un promedio mínimo de 8.5 que deberá comprobarse con una carta de la universidad o el certificado final de calificaciones.

Título, acta de titulación o carta de compromiso de titulación a más tardar el 31 marzo de 2026, en caso de quedar seleccionado.

Presentar resultados vigentes y oficiales del examen TOEFL IBT (versión presencial), IELTS o Duolingo (la vigencia es de 2 años). Se pide un puntaje mínimo de 80 en TOEFL IBT, 6.5 en IELTS o 120 en Duolingo. Los resultados tienen que estar vigentes al cierre de convocatoria.

Presentar resultados vigentes del examen GRE o GMAT (versión presencial).

Para el GRE: contar con un puntaje mínimo de 152 en cualquier sección del examen.

Para el GMAT: tener un puntaje mínimo de 550.

Tres cartas de recomendación en inglés que se llenarán en línea en el apartado de la solicitud que corresponde (ver pregunta frecuente 6 para mayores detalles).

Tira de materias: carta firmada y sellada por el Departamento de Control Escolar de su universidad que certifique las calificaciones de la licenciatura, y en su caso, de la maestría. Adjuntar el archivo en FORMATO PDF a la solicitud en línea.

Ensayo personal (personal statement) en inglés. La solicitud en línea incluye información sobre el contenido de este ensayo.

Ensayo: Statement of grant purpose en inglés. Este ensayo deberá justificar el interés en el programa de Negocios Binacionales. La solicitud en línea incluye información sobre el contenido de este ensayo.

Currículum Vitae en inglés en formato PDF. Mayores detalles del contenido en la solicitud en línea.

¿En qué consiste la beca todo pagado?

Tira de materias de estudios a nivel posgrado en Estados Unidos

Boleto de avión redondo México-Estados Unidos-México

Manutención mensual que se define en función del costo de vida en los Estados de EE.UU.

Apoyo único para gastos de instalación

Apoyo mensual para materiales profesionales

Seguro de gastos médicos Fulbright (ASPE)

Trámite de la visa J1. Todos los becarios Fulbright viajan con visa J1 (visitante de intercambio) tramitada por la Comisión. (Ver pregunta frecuente 11 para más detalles)

