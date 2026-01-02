inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Sismo de 6.5 con epicentro en Guerrero se percibe en CDMX y otras entidades de México

Si te graduas en 2026; SEP confirma trámite, documentos y costo de la cédula profesional este año

¿Se mantiene el precio de 2025? Te explicamos cuánto cuesta la cédula profesional de licenciatura y quiénes pueden sacarla desde su casa.

cédula profesional
Este es el precio y proceso para tramitar la cédula profesional en 2026|Imagen ilustrativa | SEP
Notas,
Trámites

Escrito por:  Ximena Ochoa

Concluir una licenciatura no sólo representa un logro académico, también implica cumplir con un trámite indispensable para ejercer de manera legal: la cédula profesional .

De cara a 2026, el proceso para obtener este documento se mantiene vigente de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y, hasta el momento, el precio sigue siendo el mismo que en 2025, ya que no se ha anunciado oficialmente ningún ajuste.

A continuación te explicamos qué es la cédula profesional, cómo tramitarla en 2026 y cuánto cuesta, con información útil y actualizada.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta la Cédula Profesional en 2026?

De acuerdo con la Dirección General de Profesiones , el costo para la cédula profesional de nivel licenciatura es de mil 772.93 pesos, mismo precio que se mantuvo durante 2025. Hasta ahora, no existe un anuncio oficial sobre un aumento para el año que acaba de comenzar.

Es importante considerar que el monto puede variar dependiendo del nivel educativo por el que se solicite la cédula. Por ello, se recomienda verificar el trámite exacto dentro del portal oficial de la SEP antes de realizar el pago.

¿Qué es la Cédula Profesional y para qué sirve?

La cédula profesional es una autorización oficial emitida por la Secretaría de Educación Pública , es decir, por el Gobierno Federal que acredita que una persona cuenta con los estudios necesarios para ejercer una profesión en México.

Es requerida para firmar documentos oficiales, ocupar ciertos cargos en el sector público y ejercer legalmente en múltiples áreas.

Este es el costo del reemplacamiento en Querétaro

Trámite en línea: ¿Quiénes pueden hacerlo?

En 2026, el trámite completamente en línea está disponible únicamente para quienes cumplan con estas condiciones:

  • Que el título profesional haya sido expedido a partir del 1 de octubre de 2018
  • Que la institución educativa emita títulos electrónicos

Si tu universidad aún no cuenta con este sistema, es necesario acercarte a ella para solicitar que se incorpore al proceso digital de la SEP.

Requisitos para tramitar la Cédula Profesional en línea

Quienes pueden hacer el trámite digital deberán contar con:

  • CURP
  • e.firma vigente (si no la tienes, debes tramitarla ante el SAT)
  • Medio de pago: tarjeta de crédito, débito o línea de captura

El trámite se realiza en el portal oficial de la Dirección General de Profesiones (DGP), donde se genera la solicitud y el formato de pago correspondiente.

Trámite presencial para títulos anteriores a 2018

Si tu título fue expedido antes del 1 de octubre de 2018, el proceso sigue siendo presencial en la Dirección General de Profesiones. En este caso, deberás:

  • Llenar y firmar la solicitud
  • Integrar en un solo archivo PDF (nombrado con tu CURP):
    • Solicitud firmada
    • Identificación oficial vigente
    • Título profesional o certificación
    • Comprimir el archivo en formato ZIP y enviarlo por correo electrónico a dgp.usb@nube.sep.gob.mx, con el asunto “Estudios en México + Nombre Completo”

La comunicación y seguimiento del trámite se realizará vía correo electrónico.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
SEP Educación

LO MÁS VISTO