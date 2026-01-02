Si te graduas en 2026; SEP confirma trámite, documentos y costo de la cédula profesional este año

Concluir una licenciatura no sólo representa un logro académico, también implica cumplir con un trámite indispensable para ejercer de manera legal: la cédula profesional .

De cara a 2026, el proceso para obtener este documento se mantiene vigente de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y, hasta el momento, el precio sigue siendo el mismo que en 2025, ya que no se ha anunciado oficialmente ningún ajuste.

A continuación te explicamos qué es la cédula profesional, cómo tramitarla en 2026 y cuánto cuesta, con información útil y actualizada.

¿Aún no tramitas tu #cédula profesional? 😳🧐

⏰ ¡No dejes pasar más tiempo!



Ingresa al sitio: https://t.co/NScdIOkW72 y ten a la mano tus requisitos. 👇🏼📝



Tu esfuerzo merece un reconocimiento formal… ¡y ya está al alcance de un clic! 😉💻✨ pic.twitter.com/OvhevCBDdH — SEP México (@SEP_mx) November 26, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta la Cédula Profesional en 2026?

De acuerdo con la Dirección General de Profesiones , el costo para la cédula profesional de nivel licenciatura es de mil 772.93 pesos, mismo precio que se mantuvo durante 2025. Hasta ahora, no existe un anuncio oficial sobre un aumento para el año que acaba de comenzar.

Es importante considerar que el monto puede variar dependiendo del nivel educativo por el que se solicite la cédula. Por ello, se recomienda verificar el trámite exacto dentro del portal oficial de la SEP antes de realizar el pago.

¿Qué es la Cédula Profesional y para qué sirve?

La cédula profesional es una autorización oficial emitida por la Secretaría de Educación Pública , es decir, por el Gobierno Federal que acredita que una persona cuenta con los estudios necesarios para ejercer una profesión en México.

Es requerida para firmar documentos oficiales, ocupar ciertos cargos en el sector público y ejercer legalmente en múltiples áreas.

Este es el costo del reemplacamiento en Querétaro

Trámite en línea: ¿Quiénes pueden hacerlo?

En 2026, el trámite completamente en línea está disponible únicamente para quienes cumplan con estas condiciones:



Que el título profesional haya sido expedido a partir del 1 de octubre de 2018

Que la institución educativa emita títulos electrónicos

Si tu universidad aún no cuenta con este sistema, es necesario acercarte a ella para solicitar que se incorpore al proceso digital de la SEP.

Requisitos para tramitar la Cédula Profesional en línea

Quienes pueden hacer el trámite digital deberán contar con:



CURP

e.firma vigente (si no la tienes, debes tramitarla ante el SAT)

(si no la tienes, debes tramitarla ante el SAT) Medio de pago: tarjeta de crédito, débito o línea de captura

El trámite se realiza en el portal oficial de la Dirección General de Profesiones (DGP), donde se genera la solicitud y el formato de pago correspondiente.

Descuentos de hasta 34% en predial y agua en Edomex; anuncian beneficios y bonificaciones en 2026 Detalles sobre el esquema de estímulos fiscales 2026 en Edomex: descuentos del 8%, 6% y 4% según el mes de pago; beneficios para adultos mayores y pensionados. 01 enero, 2026

Trámite presencial para títulos anteriores a 2018

Si tu título fue expedido antes del 1 de octubre de 2018, el proceso sigue siendo presencial en la Dirección General de Profesiones. En este caso, deberás:



Llenar y firmar la solicitud

Integrar en un solo archivo PDF (nombrado con tu CURP):

Solicitud firmada Identificación oficial vigente Título profesional o certificación Comprimir el archivo en formato ZIP y enviarlo po r correo electrónico a dgp.usb@nube.sep.gob.mx , con el asunto “Estudios en México + Nombre Completo”

(nombrado con tu CURP):

La comunicación y seguimiento del trámite se realizará vía correo electrónico.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.