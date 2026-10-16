¡Ya es viernes y el cuerpo lo sabe! Si saliendo del trabajo no quieres ir directo a casa, en adn Noticias te tenemos el plan perfecto para disfrutar con amigos, tu novio o novia, ese amante que nadie conoce o hasta en solitario.

Hoy, 16 de octubre, la CDMX se llena de conciertos y actividades gratis y de paga para todos los gustos, desde rock y electrónica hasta regional mexicano y espectáculos inspirados en Disney; checa la cartelera, elige tu favorito y arranca el fin de semana con todo.

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¿Qué conciertos hay hoy 16 de octubre en CDMX?

Este viernes hay opciones musicales para todos los gustos. Desde el pop rock en español hasta la electrónica y el regional mexicano, estos son los conciertos que forman parte de la cartelera de hoy en la Ciudad de México.

Hombres G

Los clásicos del pop rock en español suenan este viernes en el Auditorio Nacional, donde Hombres G ofrece una noche para cantar a todo pulmón sus canciones más conocidas. El concierto está programado para las 20:30 horas.

Martin Garrix

La electrónica se apodera del Palacio de los Deportes con Martin Garrix, quien pone el ambiente con beats, luces y mucha energía para arrancar el fin de semana; el show está programado para las 20:00 horas.

Edén Muñoz

El regional mexicano llega a la Plaza de Toros México con Edén Muñoz y sus canciones para cantar, dedicar y recordar historias de amor y desamor; la presentación está programada para las 21:00 horas.

Alan Parsons

Los amantes del rock tienen una cita con Alan Parsons en el Velódromo Olímpico, con una propuesta para disfrutar de los sonidos clásicos y progresivos; el concierto está programado para las 21:00 horas.

Soy Luna

La nostalgia juvenil llega a la Arena CDMX con el espectáculo de Soy Luna, una opción para los fans de la serie y de las canciones que marcaron a toda una generación; la presentación está programada para las 20:00 horas.

Fit for a King

Las guitarras potentes y los sonidos pesados toman el Circo Volador con Fit for a King, una alternativa para quienes disfrutan del metalcore; el concierto está programado para las 20:00 horas.

Two Door Cinema Club

El indie rock llega al Pepsi Center con Two Door Cinema Club, una opción para disfrutar de guitarras, sintetizadores y algunos de los temas favoritos de sus seguidores; el show está programado para las 21:00 horas.

Actividades GRATIS en CDMX hoy 16 de octubre

¿Quieres armar plan sin dejar temblando la quincena? Este viernes hay opciones culturales para salir de la rutina sin gastar en la entrada.

Una de ellas es la obra de teatro La Llorona, que se presenta gratis en el Teatro del Pueblo, ubicado en el Centro Histórico, a las 22:00 horas.

La puesta en escena mezcla títeres, teatro de sombras y misterio para darle una vuelta a una de las leyendas más conocidas de México.

Si prefieres otro plan, revisa la cartelera antes de salir para confirmar qué actividades gratuitas tienen funciones este viernes.

Clima en CDMX hoy viernes 16 de octubre

Antes de salir, échale un ojo al cielo para que la lluvia no te arruine el outfit ni el plan, pues este viernes se prevé cielo nublado y posibilidad de lluvias fuertes en la capital, así que no está de más llevar paraguas o impermeable.

Hoy No Circula CDMX y Edomex hoy viernes 16 de octubre

Y si vas a moverte en coche, ¡aguas con la multa! Este viernes, el Hoy No Circula en CDMX y Edomex restringe la circulación de vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, y hologramas 1 y 2, de las 5:00 a las 22:00 horas.

Ahora sí, ya tienes opciones para disfrutar este viernes sin quedarte en casa: conciertos hoy 16 de octubre en CDMX, las actividades gratis y el clima en CDMX antes de salir; y si vas en coche, no olvides consultar el Hoy No Circula.

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