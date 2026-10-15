Julión Álvarez llega al Estadio Corregidora de Querétaro el 5 de diciembre: cuándo y dónde comprar los boletos

Julión Álvarez y su Norteño Banda confirmaron su concierto en Querétaro para el próximo 5 de diciembre de 2026 sobre el escenario del Estadio Corregidora.

La venta general de los boletos inicia este jueves 15 de octubre a partir de las 17:00 horas exclusivamente mediante la plataforma digital de la boletera King Ticket. El intérprete de música regional mexicana confirmó su regreso a la capital queretana en uno de los inmuebles con mayor capacidad del estado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde y a qué hora comprar los boletos para el concierto de Julión Álvarez en Querétaro?

La venta de las entradas para el espectáculo masivo del cantante chiapaneco será exclusivamente en línea para todo el público interesado.

Plataforma oficial de venta: sitio web oficial de King Ticket (kingticketboleto.com).

sitio web oficial de King Ticket (kingticketboleto.com). Fecha de apertura: jueves 15 de octubre de 2026.

jueves 15 de octubre de 2026. Horario de liberación: a partir de las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

a partir de las 17:00 horas (tiempo del centro de México). Lugar del evento: Estadio Corregidora, ubicado en la zona sur de la capital queretana.

¿Qué medidas de seguridad y movilidad se implementarán en el Estadio Corregidora?

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal coordinarán los operativos de logística alrededor del inmueble deportivo. La mesa de trabajo con la empresa organizadora fijará el dispositivo de control vial para agilizar la circulación de vehículos particulares sobre la avenida Luis Vega y Monroy y la autopista México-Querétaro durante la jornada del concierto.

El cuerpo de seguridad privada y los cuerpos de emergencia locales resguardarán los accesos peatonales para asegurar un flujo ordenado en los puntos de revisión del recinto.

¿Cómo llegar al Estadio Corregidora en transporte público de QroBús?

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro opera distintas rutas del sistema QroBus que conectan el centro histórico y zonas periféricas con la zona del estadio. Las líneas C-26, C-28 y T-06 ofrecen paradas sobre la terminal del Estadio Corregidora con una tarifa general de 11 pesos.

Los usuarios del servicio público pueden abordar las unidades en la estación central del Centro Cultural Manuel Gómez Morín sobre avenida Constituyentes. Planificar el traslado con anticipación facilitará la llegada al show de Julión Álvarez sin retrasos por congestión vehicular.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.