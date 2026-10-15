¡Prepara la garganta para cantar rock alternativo! Garbage llegará a la Ciudad de México con un concierto gratuito que promete reunir a fans de distintas generaciones.

Si quieres escuchar en vivo a Shirley Manson y compañía, apunta la fecha y organiza tu visita al Centro Histórico, que aquí en adn Noticias te diremos cuándo será.

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¿Cuándo y a qué hora será el concierto gratis de Garbage en CDMX?

El concierto gratis de Garbage en CDMX será el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 20:00 horas, en la Plaza de la Constitución, en el corazón de la capital.

La entrada será libre, así que no necesitarás comprar boletos para disfrutar de la presentación; eso sí, mantente pendiente de los avisos oficiales para conocer los detalles de acceso y las recomendaciones para asistir.

¿Qué canciones podría tocar Garbage en el Zócalo?

Aunque la banda todavía no confirma el repertorio, sus fans seguramente esperan escuchar algunos de sus temas más conocidos, como Stupid Girl, Only Happy When It Rains, I Think I’m Paranoid y Push It.

Por ahora, estas canciones son solo posibilidades: el setlist oficial permitirá conocer qué éxitos sonarán durante el concierto gratuito.

¿Quién es Garbage, la banda de rock alternativo que dará concierto gratis en CDMX?

Garbage es una banda de rock alternativo formada en 1993 en Madison, Wisconsin, Estados Unidos.

Alcanzó gran popularidad durante los años 90 gracias a su sonido, que combina guitarras, música electrónica y melodías pop, junto con la voz característica de Shirley Manson.

Entre sus canciones más reconocidas están Stupid Girl, Only Happy When It Rains, I Think I’m Paranoid y Push It, temas que ayudaron a consolidar su lugar en la escena del rock alternativo.

Con más de tres décadas de trayectoria, Garbage mantiene una conexión especial con quienes crecieron escuchando su música y con nuevas generaciones que siguen descubriendo sus éxitos.

Si eres fan del rock alternativo, ve preparando tus canciones favoritas: el concierto gratis de Garbage en el Zócalo de CDMX será una oportunidad para cantar sus grandes éxitos en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

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