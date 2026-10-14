Festival del Vino Queretano 2026 en Corregidora: entrada gratis, más de 350 etiquetas y horarios

La sexta edición del Festival del Vino Queretano llegará este 17 y 18 de octubre de 2026 a la Plaza del Gran Cué, en Corregidora, Querétaro, con más de 350 etiquetas de vino, música en vivo y encuentros con productores de la región. El evento reunirá jazz acústico, sones contemporáneos y una variedad de sabores para quienes quieran descubrir lo que se elabora en los viñedos queretanos.

Aunque la entrada será gratuita, los vinos, alimentos y algunas degustaciones tendrán un costo adicional. De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Querétaro y el Clúster Vitivinícola, el festival marcará el cierre de la temporada de vendimias y espera recibir alrededor de 8 mil visitantes durante el fin de semana.

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Vinos, quesos artesanales y una batalla de sabores

De acuerdo con lo anunciado por el Clúster Vitivinícola de Querétaro, este año participarán 27 viñedos, seis queserías artesanales y nueve propuestas gastronómicas, además de artistas y productores locales. Entre las actividades destacan:

Catas y talleres: encuentros para descubrir aromas, variedades de uva y secretos del vino, con orientación de especialistas

encuentros para descubrir aromas, variedades de uva y secretos del vino, con orientación de especialistas Batalla culinaria: cocineros queretanos recibirán ingredientes regionales sorpresa para preparar platillos y maridajes que serán evaluados por un jurado y el público

cocineros queretanos recibirán ingredientes regionales sorpresa para preparar platillos y maridajes que serán evaluados por un jurado y el público QROMA Festival de Arte en Piso: intervenciones artísticas, exposiciones y talleres que llenarán de color la plaza

intervenciones artísticas, exposiciones y talleres que llenarán de color la plaza Música y artesanías: presentaciones en vivo para acompañar la tarde y espacios para conocer el trabajo de creadores locales

También habrá propuestas de cocina regional, desde quesos y charcutería artesanal hasta platillos pensados para acompañar los vinos queretanos.

A esto se sumará la presentación de la séptima edición del Vino Q, un proyecto colectivo que reúne el trabajo de productores y refleja la identidad vitivinícola de la región.

Dos días para brindar: fechas y horarios del festival

Por segundo año consecutivo, la Plaza del Gran Cué, en El Pueblito, Corregidora, será sede del festival, a unos pasos de la zona arqueológica de El Cerrito. De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Querétaro, los visitantes podrán disfrutar de las actividades en los siguientes horarios:

Sábado 17 de octubre: de 12:00 a 22:00 horas

de 12:00 a 22:00 horas Domingo 18 de octubre: de 12:00 a 19:00 horas

La celebración comenzará un día antes, el viernes 16, con una jornada técnica y el Salón del Vino en el Hotel Grand Fiesta Americana, de 8:30 a 16:40 horas, dirigidos a profesionales del sector. Más tarde, el Hípico de Balvanera recibirá la inauguración oficial, mientras que las actividades para el público general arrancarán el sábado.

¿Cómo entrar gratis al Festival del Vino Queretano?

Para asistir no necesitas comprar boleto, aunque los organizadores solicitarán un registro mediante código QR, que podrás realizar previamente o al llegar al festival. La medida permitirá controlar el aforo y cumplir con las disposiciones de Protección Civil. Antes de acudir, conviene revisar los canales del Clúster Vitivinícola de Querétaro.

Si vas en automóvil, el municipio anunció que habilitará estacionamiento en el Centro de Atención Municipal (CAM) y contempla espacios adicionales frente a la unidad deportiva, todavía sujetos a confirmación.

Por último, considera llevar presupuesto para las degustaciones y alimentos. Si planeas probar vino, lo recomendable es organizar tu regreso con un conductor designado o mediante un servicio de transporte.

Así, entre degustaciones, arte y conversaciones alrededor de una copa, la celebración también dará protagonismo a quienes cultivan la vid y han convertido la producción de vino en parte de la riqueza gastronómica de Querétaro.

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