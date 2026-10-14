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Acampar junto a un manantial a poco más de 2 horas de la CDMX: cuánto cuesta dormir en este balneario de Morelos que abre los 365 días

El balneario Los Manantiales, en Coaxitlán, Morelos, cuenta con cascadas naturales, albercas, chapoteaderos y zona de campamento. Estos son los precios para acampar y hospedarse en este lugar.

3 minutos lectura
Escrito por: Angie Tonelli

Ubicado en medio de un entorno natural en el estado de Morelos, el balneario Los Manantiales recibe a sus visitantes con aguas hipotermales y diversas opciones de hospedaje durante todo el año.

El espacio se encuentra en el kilómetro 149 de la Autopista del Sol, en Coaxitlán, Morelos, a unos 120 kilómetros de la CDMX, lo que lleva aproximadamente 2 horas y 40 minutos de viaje en auto.

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¿Cuáles son los principales atractivos del balneario Los Manantiales, en Morelos?

Los Manantiales se presenta como un destino ecoturístico ideal para acampar o pasar un día de descanso “en convivencia con la naturaleza, familiares o amigos”.

El espacio da la bienvenida a adultos y niños, con servicios pensados para todos ellos:

  • Cascadas naturales
  • Pozas naturales de agua hipotermal directa de manantiales
  • 3 albercas
  • 2 chapoteaderos
  • Campamento y hospedaje
  • Renta de casas de campaña
  • Contactos de luz
  • Restaurante con platillos de la región
  • Tienda de abarrotes
  • Boutique
  • Asadores
  • Vestidores
  • Regaderas y sanitarios
  • Enfermería
  • Estacionamiento
  • Vigilancia las 24 horas
  • Eventos Sociales

¿En qué horarios abre el balneario Los Manantiales, en Morelos, y cuáles son los precios?

Según indica Los Manantiales en su sitio web, el balneario abre de 8 a 18 horas. En cuanto a costos, los valores para ingresar son:

  • Adulto: $170
  • Niño (de 3 a 11 años): $140
  • INAPAM: $140

Por otro lado, el acceso al campamento es de 8 a 23 horas, todos los días del año. El costo es de $280 la primera noche en el caso de los adultos, mientras que niños de 3 a 11 años pagan $210 pesos (con entrada al balneario incluida). La noche adicional para adultos y niños es de $190 pesos, también con ingreso al balneario.

También hay un Pase Anual 2026 de $600 pesos, con entradas ilimitadas al balneario, la primera noche de campamento a precio especial y descuentos en snacks, hospedaje y eventos de temporada, además de tarifas especiales para grupos.

Quien no lleve casa de campaña puede rentar una por $350 la noche, con capacidad para 4 personas. Las habitaciones, para 2 a 6 personas, parten de $1,750 por noche con desayuno incluido, y el balneario sugiere reservar con anticipación.

Para informes y reservaciones, el complejo pone a disposición los teléfonos 55 5760 4674 y 55 5533 9789, y el WhatsApp 55 4924 1732.

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