Acampar junto a un manantial a poco más de 2 horas de la CDMX: cuánto cuesta dormir en este balneario de Morelos que abre los 365 días

Ubicado en medio de un entorno natural en el estado de Morelos, el balneario Los Manantiales recibe a sus visitantes con aguas hipotermales y diversas opciones de hospedaje durante todo el año.
El espacio se encuentra en el kilómetro 149 de la Autopista del Sol, en Coaxitlán, Morelos, a unos 120 kilómetros de la CDMX, lo que lleva aproximadamente 2 horas y 40 minutos de viaje en auto.
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¿Cuáles son los principales atractivos del balneario Los Manantiales, en Morelos?
Los Manantiales se presenta como un destino ecoturístico ideal para acampar o pasar un día de descanso “en convivencia con la naturaleza, familiares o amigos”.
El espacio da la bienvenida a adultos y niños, con servicios pensados para todos ellos:
- Cascadas naturales
- Pozas naturales de agua hipotermal directa de manantiales
- 3 albercas
- 2 chapoteaderos
- Campamento y hospedaje
- Renta de casas de campaña
- Contactos de luz
- Restaurante con platillos de la región
- Tienda de abarrotes
- Boutique
- Asadores
- Vestidores
- Regaderas y sanitarios
- Enfermería
- Estacionamiento
- Vigilancia las 24 horas
- Eventos Sociales
¿En qué horarios abre el balneario Los Manantiales, en Morelos, y cuáles son los precios?
Según indica Los Manantiales en su sitio web, el balneario abre de 8 a 18 horas. En cuanto a costos, los valores para ingresar son:
- Adulto: $170
- Niño (de 3 a 11 años): $140
- INAPAM: $140
Por otro lado, el acceso al campamento es de 8 a 23 horas, todos los días del año. El costo es de $280 la primera noche en el caso de los adultos, mientras que niños de 3 a 11 años pagan $210 pesos (con entrada al balneario incluida). La noche adicional para adultos y niños es de $190 pesos, también con ingreso al balneario.
También hay un Pase Anual 2026 de $600 pesos, con entradas ilimitadas al balneario, la primera noche de campamento a precio especial y descuentos en snacks, hospedaje y eventos de temporada, además de tarifas especiales para grupos.
Quien no lleve casa de campaña puede rentar una por $350 la noche, con capacidad para 4 personas. Las habitaciones, para 2 a 6 personas, parten de $1,750 por noche con desayuno incluido, y el balneario sugiere reservar con anticipación.
Para informes y reservaciones, el complejo pone a disposición los teléfonos 55 5760 4674 y 55 5533 9789, y el WhatsApp 55 4924 1732.
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