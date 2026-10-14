Última semana de la Feria de Pachuca 2026: los conciertos del Teatro del Pueblo que ves con tu boleto de $60

El boleto general de 60 pesos para Feria San Francisco Pachuca 2026 da acceso gratuito a las presentaciones estelares del Teatro del Pueblo durante el cierre del festejo. La Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo confirma que la compra de la entrada al recinto ubicado en el kilómetro 84.5 de la carretera México-Pachuca garantiza el ingreso a los shows musicales programados en el escenario principal. El portal oficial de la festividad mantiene disponible la venta de accesos para el público asistente.

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¿Cómo aplica el descuento del INAPAM en el boleto para la Feria de Pachuca 2026?

Los adultos mayores que cuenten con su credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores obtienen una tarifa preferencial de 40 pesos para ingresar al recinto ferial. El descuento se aplica de manera directa en las taquillas físicas del inmueble al presentar la identificación oficial.

El beneficio cubre la totalidad de las atracciones generales del complejo ferial, incluyendo el acceso libre al Teatro del Pueblo sin costo adicional.

Feria Pachuca 2026 La Feria San Francisco Pachuca 2026 se extiende hasta el domingo 18 de octubre. (Facebook Feria de San Francisco Pachuca)

¿Qué artistas se presentan en el Teatro del Pueblo hasta el 18 de octubre?

El escenario principal ofrecerá espectáculos musicales de cierre en los siguientes días:

Miércoles 14 de octubre: Guerra Sonidera con Los JRS y La Changa.

Guerra Sonidera con Los JRS y La Changa. Jueves 15 de octubre: La Santísima Voladora y Moenia.

La Santísima Voladora y Moenia. Viernes 16 de octubre: Matute.

Matute. Sábado 17 de octubre: Kumbia Kings.

Kumbia Kings. Domingo 18 de octubre: La Arrolladora Banda El Limón.

¿Cómo quedó reprogramada la corrida de toros suspendida en la Plaza Vicente Segura?

La empresa Feria Toro fijó la realización de la corrida pospuesta para el domingo 18 de octubre a las 16:00 horas en el ruedo de la Plaza Monumental Vicente Segura. El festejo se ejecutará con el encierro de seis toros de la ganadería de José Julián Llaguno.

El cartel definitivo estará conformado por los matadores Uriel Moreno El Zapata, Fermín Rivera y Luis Gallardo. Los boletos adquiridos para la fecha original del 10 de octubre funcionarán como pase directo para esta corrida sin necesidad de canje. Los eventos del fin de semana concluyen la edición ferial de la capital hidalguense.

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