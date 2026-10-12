San Juan del Río premia el mejor disfraz de caballo en Día de Muertos: cómo registrarte para ganar hasta $10,000 pesos

La Presidencia Municipal de San Juan del Río en Querétaro entregará un premio principal de $10,000 pesos al equino mejor caracterizado durante la exhibición del XX Festival de Día de Muertos.

La Coordinación de Desarrollo Económico del municipio abrió la convocatoria gratuita para la tradicional Cabalgata de los Muertos, donde jinetes y caballos recorrerán las calles céntricas con atuendos alusivos a las fiestas tradicionales. La Dirección de Turismo de San Juan del Río recibirá las inscripciones en sus oficinas administrativas antes de iniciar los recorridos ecuestres programados para esta edición.

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¿Cuáles son los requisitos y la fecha límite para registrarse en el concurso ecuestre de San Juan del Río?

Participar en la competencia requiere completar el trámite presencial de inscripción sin costo antes del miércoles 28 de octubre de 2026 a las 15:30 horas. Las personas interesadas deben acudir con la siguiente documentación a la sede oficial:

Inscripción presencial: oficina de Turismo Municipal, ubicada en el Portal del Diezmo (Avenida Juárez Oriente 15, Centro Histórico).

oficina de Turismo Municipal, ubicada en el Portal del Diezmo (Avenida Juárez Oriente 15, Centro Histórico). Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a 15:30 horas.

lunes a viernes de 8:30 a 15:30 horas. Documentación obligatoria: copia fotostática de la credencial INE del participante por ambos lados impresa en la misma cara.

copia fotostática de la credencial INE del participante por ambos lados impresa en la misma cara. Modalidad de caracterización: tema libre con elementos alusivos al Festival de Día de Muertos para jinete y caballo.

¿Cuál es el recorrido de la cabalgata y cómo se definirán a los ganadores?

La exhibición de los contingentes iniciará el jueves 29 de octubre de 2026 con la concentración de los binomios a las 18:00 horas en la Avenida Paseo de la Venta, a un costado de Plaza Galerías. El contingente avanzará a las 19:00 horas hacia el centro de la ciudad. El cuidado y traslado de los caballos corre por cuenta de cada participante, prohibiendo el maltrato animal y la ingesta de bebidas alcohólicas.

Durante el trayecto se tomará una fotografía a cada competidor para subirla a las redes oficiales de Turismo San Juan del Río. Las tres publicaciones que acumulen más reacciones de “Me gusta” obtendrán los galardones principales:

Primer lugar: $10,000 pesos y diploma de honor.

$10,000 pesos y diploma de honor. Segundo lugar: $7,000 pesos y diploma de honor.

$7,000 pesos y diploma de honor. Tercer lugar: $5,000 pesos y diploma de honor.

¿Dónde y cuándo se entregarán los premios del concurso de disfraces de caballos?

La revelación de cómputos finales y la ceremonia de premiación ocurrirá el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas en el escenario principal del Jardín Independencia. Las actividades del XX Festival de Día de Muertos impulsan el turismo cultural en Querétaro mediante tradiciones familiares y eventos masivos al aire libre.

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