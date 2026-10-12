De Enrique Bunbury a Natalia Lafourcade: Los mejores conciertos en la CDMX hoy 12 de octubre

¡Empezamos fuerte! La agenda de conciertos de la CDMX comienza este lunes 12 de octubre con el regreso de Enrique Bunbury al Auditorio Nacional.

Mientras que Natalia Lafourcade tendrá un esperado encuentro con sus fans en el Teatro Metropólitan.

Si estás bsucando qué hacer este lunes 12 de octubre, en adn Noticias, te contamos todos los detalles para que aproveches la tarde-noche y salgas a divertirte.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿A qué hora es el concierto de Enrique Bunbury?

Enrique Bunbury en la CDMX es uno de los conciertos más esperados del mes de octubre. Si eres fan del cantante español, no te puedes perder la oportuinidad de interpretar en vivo temazos como La Chispa Adecuada, Entre dos tierra y Maldito Duende.

Si quieresasistir al concierto de Bunbury, lánzate al Auditorio Nacional, en punto de las 20:30 horas.

Puedes conseguir boletos en este ENLACE.

¿A qué hora es el concierto de Natalia Lafourdace en el Teatro Metropolitan?

La cantante veracruzana te invita a pasar una tarde llena de romance y nostalgia con temas como Hasta la raíz, Nunca es suficiente, etc.

El concierto de Natalia Lafourcade será en el Teatro Metropólitan, en punto de las 20:30 horas.

Puedes compar boletos en este ENLACE.

Otros conciertos en la CDMX hoy 12 de octubre

El colectivo mexicano de R&B y pop alternativo AQUIHAYAQUIHAY se presenta en la CDMX con una serie de conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional, el primero será este lunes 12 de octubre de 2026.

Se trata de una parada que forma parte de su “Swaggiest Tour 2026”. Queda poca disponibilidad para la sección General en este ENLACE.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.