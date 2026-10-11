Si todavía no tienes plan para este domingo, la música puede salvarte el fin de semana y Ciudad de México tendrá una jornada con opciones para quienes disfrutan del género urbano, las canciones de autor, el metal y el indie rock.

Los conciertos se repartirán en distintos recintos de la capital, así que vale la pena revisar los horarios y ubicar cada sede antes de salir. Estos son los shows programados para este 11 de octubre y lo que debes tomar en cuenta para organizar tu día.

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¿Qué conciertos hay en CDMX el domingo 11 de octubre?

Este domingo 11 de octubre, la CDMX tendrá conciertos para distintos gustos musicales, con propuestas que van del género urbano al pop de autor, pasando por el metal y el indie rock. Los espectáculos se realizarán en distintos recintos de la capital.

Álvaro Díaz

El cantante puertorriqueño Álvaro Díaz llegará al Palacio de los Deportes con una propuesta de música urbana. El concierto está programado para las 19:00 horas.

Natalia Lafourcad

Natalia Lafourcade se presentará en el Teatro Metropólitan como parte de su gira Cancionera Tour. La cita está programada para las 20:30 horas, en un espectáculo para disfrutar de su repertorio y su propuesta musical.

Sepultura

Para quienes prefieren los sonidos más pesados, la banda brasileña Sepultura ofrecerá un concierto en el Pepsi Center. El espectáculo está previsto para las 20:30 horas.

Peter Bjorn and John

La banda sueca Peter Bjorn and John llegará al Foro Puebla con su gira por el aniversario 20 de Writer’s Block, uno de sus álbumes más conocidos. El concierto está programado para las 19:00 horas.

Actividades GRATIS para hoy domingo 11 de octubre

¿Plan de domingo sin gastar de más? La CDMX tiene opciones para salir de casa, disfrutar música en vivo y hasta encontrar actividades culturales para toda la familia. Aquí van algunas alternativas gratuitas para aprovechar el día.

Feria Internacional del Libro del Zócalo

Habrá actividades culturales durante el día y conciertos gratuitos. A las 11:00 horas se presenta el espectáculo Show Siempre Niños y al mediodía toca el grupo Los Folkloristas.

Concierto de coros en Coyoacán

Los coros Infantil y Juvenil Kokone y Fuego Nuevo se presentarán a las 12:00 horas en el Museo Nacional de Culturas Populares. La entrada es libre.

Clima en CDMX para hoy domingo 11 de octubre

Si tus planes son al aire libre, no guardes todavía el paraguas. El pronóstico para la capital apunta a una temperatura máxima de 23 °C y una mínima de 14 °C, con probabilidad de lluvia durante la tarde y la noche.

Así que lleva impermeable y considera un plan bajo techo para que el aguacero no te arruine la salida.

Hoy No Circula CDMX y Edomex hoy domingo 11 de octubre

¡Buenas noticias para quienes quieren sacar el automóvil! El programa Hoy No Circula no aplica de manera ordinaria los domingos en la CDMX y la Zona Metropolitana del Valle de México.

Sin embargo, si las autoridades activan alguna medida extraordinaria por contingencia ambiental, podrían establecer restricciones especiales; revisa los avisos oficiales antes de salir.

Ya tienes el plan para este domingo 11 de octubre en CDMX: aprovecha las actividades gratuitas, prepara el paraguas por si sorprende la lluvia y revisa los avisos oficiales antes de salir.

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