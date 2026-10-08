Grupo Firme abre segunda fecha en el Palenque de la Feria de Querétaro 2026: cuándo es y cuánto cuestan los boletos

Grupo Firme agendó un segundo concierto en la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2026 para el sábado 28 de noviembre, tras agotar en cuestión de horas los boletos de su primera función en el Palenque.

La agrupación de música regional mexicana liderada por Eduin Caz logró un contundente sold out para su fecha inicial del 27 de noviembre. La venta de entradas para esta nueva presentación en el recinto del EcoCentro Expositor comenzó de forma inmediata mediante la plataforma Boletcenter y puntos físicos autorizados en la capital queretana, con precios que van desde los $1,390 pesos en zona General hasta los $6,370 pesos en zona VIP.

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¿Cuánto cuestan los boletos para la segunda fecha de Grupo Firme en Querétaro?

Zona VIP: $6,370 pesos por persona.

$6,370 pesos por persona. Zona Oro: $4,635 pesos por asiento.

$4,635 pesos por asiento. Zona Plata: $2,895 pesos por entrada.

$2,895 pesos por entrada. Zona General: $1,390 pesos por boleto.

¿Dónde comprar las entradas físicas y en línea para ver a Grupo Firme en el Palenque?

Conseguir los pases para el espectáculo de la banda tijuanense en Querétaro implica acudir a los expendios autorizados para evitar cobros de reventa o sitios apócrifos. La adquisición presencial de boletos está disponible en las taquillas de la Taquilla 4 del Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez y en la plaza comercial Urban Center Juriquilla.

La venta por internet se gestiona de forma directa mediante la plataforma de Boletcenter para las cuatro secciones del inmueble. La alta demanda registrada durante el primer día de taquilla motiva a los asistentes a realizar la compra a la brevedad.

¿Qué otros artistas forman la cartelera del Palenque de la Feria de Querétaro 2026?

El programa musical del recinto ferial incluye presentaciones de destacados exponentes del pop y la música regional mexicana durante la fiesta anual del estado. Las fechas confirmadas y el costo de las entradas se organizan en los siguientes términos:

Espinoza Paz (12 de noviembre): VIP $2,895; Oro $2,320; Plata $1,390; General $695 pesos.

VIP $2,895; Oro $2,320; Plata $1,390; General $695 pesos. Edén Muñoz (13 de noviembre): VIP $5,790; Oro $4,055; Plata $2,390; General $1,160 pesos.

VIP $5,790; Oro $4,055; Plata $2,390; General $1,160 pesos. Alfredo Olivas (14 de noviembre): VIP $6,370; Oro $4,635; Plata $2,895; General $1,390 pesos.

VIP $6,370; Oro $4,635; Plata $2,895; General $1,390 pesos. Emmanuel y Mijares (15 de noviembre): VIP $5,790; Oro $4,635; Plata $2,895; General $1,160 pesos.

VIP $5,790; Oro $4,635; Plata $2,895; General $1,160 pesos. Cristian Castro (18 de noviembre): VIP $5,790; Oro $4,635; Plata $2,895; General $1,160 pesos.

VIP $5,790; Oro $4,635; Plata $2,895; General $1,160 pesos. Moy Bobadilla (19 de noviembre): VIP $2,390; Oro $1,740; Plata $1,160; General $695 pesos.

VIP $2,390; Oro $1,740; Plata $1,160; General $695 pesos. Alejandro Fernández (20 y 21 de noviembre): VIP $6,370; Oro $5,215; Plata $3,475; General $1,390 pesos.

VIP $6,370; Oro $5,215; Plata $3,475; General $1,390 pesos. El Mimoso y El Yaki (22 de noviembre): VIP $2,895; Oro $2,320; Plata $1,390; General $695 pesos.

VIP $2,895; Oro $2,320; Plata $1,390; General $695 pesos. Carlos Rivera (26 de noviembre): VIP $4,055; Oro $2,895; Plata $1,740; General $695 pesos.

VIP $4,055; Oro $2,895; Plata $1,740; General $695 pesos. María José (29 de noviembre): VIP $2,895; Oro $2,320; Plata $1,855; General $580 pesos.

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