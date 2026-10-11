El Buen Fin 2026 será del 13 al 17 de noviembre: qué descuentos tienes con INAPAM y en qué casos se pueden sumar con las ofertas

A medida que se acerca El Buen Fin, hay adultos mayores que quieren saber si el descuento de su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se suma a las rebajas del evento. Por ahora, el instituto no ha informado de descuentos extra para esas fechas.

Según indica el sitio oficial de El Buen Fin, la 16° edición tendrá lugar del 13 al 17 de noviembre de 2026, cinco días entre los que cae el día inhábil por el 20 de noviembre. Se trata de una temporada de rebajas generales para quien compra bienes y servicios como consumidor final.

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¿Se pueden juntar los descuentos del INAPAM con las ofertas de El Buen Fin?

El Directorio de Beneficios del INAPAM, que publica la Secretaría de Bienestar, señala que los convenios del instituto siguen activos mientras duran las promociones generales. Por lo tanto, que un comercio acepte acumular su rebaja con el descuento de la credencial es una decisión de cada establecimiento.

Por ese motivo, siempre es conveniente preguntar en la tienda antes de pagar para cerciorarse de que los descuentos del INAPAM sean acumulables con las ofertas de El Buen Fin.

Aunque todavía no está completo el listado de comercios que participarán en esta edición —el registro está abierto hasta el 12 de noviembre—, el sitio elbuenfin.org reúne a las empresas, los establecimientos y los sitios web registrados, y deja filtrarlos por categoría, por comercio o según sean físicos o en línea. En tanto, las promociones las anuncia cada comercio por sus propios canales: su página web, su local u otros medios publicitarios.

¿Qué descuentos ya tienen los adultos mayores con la credencial INAPAM?

Con su credencial INAPAM, las personas mayores de 60 años tienen, según el directorio del instituto, un 10% de descuento en medicamentos y también en algunas pastelerías, restaurantes, carnicerías y recauderías de distintos puntos del país.

A eso se suman precios más convenientes en zapaterías, tiendas de ropa y servicios básicos como el predial y el agua, y descuentos de entre 10% y 50% en asesoría legal.

La credencial también permite el acceso sin costo al Metro de la Ciudad de México, el Cablebús, el Trolebús, la RTP y el Tren Ligero.

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