Palenque de la Feria de Querétaro 2026: cartelera completa y precios de los boletos por artista, desde 580 pesos

El Palenque de la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2026 confirmó su oferta musical del 12 al 29 de noviembre en el EcoCentro Expositor, con boletos en venta a partir de $580 pesos.

La adquisición de pases se realiza mediante el sistema digital Boletcenter y en puntos de venta físicos habilitados en la capital queretana. Para facilitar la llegada y la desconcentración del público, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro desplegará un operativo con unidades de QroBús gratuitas sin necesidad de tarjeta ni identificación desde el Centro Cultural Manuel Gómez Morín hacia el recinto ferial.

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¿Cuáles son las fechas y la cartelera completa del Palenque de Querétaro 2026?

La agenda musical del recinto ferial reúne a figuras destacadas de la música regional mexicana, la balada y el pop. Las presentaciones programadas para la temporada ferial se dividen de la siguiente manera:

12 de noviembre: Espinoza Paz.

Espinoza Paz. 13 de noviembre: Edén Muñoz.

Edén Muñoz. 14 de noviembre: Alfredo Olivas.

Alfredo Olivas. 15 de noviembre: Emmanuel y Mijares.

Emmanuel y Mijares. 18 de noviembre: Cristian Castro.

Cristian Castro. 19 de noviembre: Moy Bobadilla.

Moy Bobadilla. 20 y 21 de noviembre: Alejandro Fernández.

Alejandro Fernández. 22 de noviembre: El Mimoso y El Yaki.

El Mimoso y El Yaki. 26 de noviembre: Carlos Rivera.

Carlos Rivera. 27 y 28 de noviembre: Grupo Firme.

Grupo Firme. 29 de noviembre: María José.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Palenque de la Feria de Querétaro 2026 según el artista?

Comprar entradas para las noches del EcoCentro Expositor requiere consultar el desglose tarifario por zona fijado para cada intérprete:

Alejandro Fernández, Alfredo Olivas y Grupo Firme: VIP $6,370; Oro $5,215 o $4,635; Plata $3,475 o $2,895; General $1,390 pesos.

VIP $6,370; Oro $5,215 o $4,635; Plata $3,475 o $2,895; General $1,390 pesos. Edén Muñoz, Emmanuel y Mijares, y Cristian Castro: VIP $5,790; Oro $4,635 o $4,055; Plata $2,895 o $2,320; General $1,160 o $1,390 pesos.

VIP $5,790; Oro $4,635 o $4,055; Plata $2,895 o $2,320; General $1,160 o $1,390 pesos. Carlos Rivera: VIP $4,055; Oro $2,895; Plata $1,740; General $695 pesos.

VIP $4,055; Oro $2,895; Plata $1,740; General $695 pesos. Espinoza Paz, El Mimoso y El Yaki, y María José: VIP $2,895; Oro $2,320; Plata $1,390 o $1,855; General $695 o $580 pesos.

VIP $2,895; Oro $2,320; Plata $1,390 o $1,855; General $695 o $580 pesos. Moy Bobadilla: VIP $2,320; Oro $1,740; Plata $1,160; General $695 pesos.

¿Cómo funciona el transporte gratis de QroBus hacia el EcoCentro Expositor durante la feria?

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro habilitará autobuses de QroBus sin costo que circularán por el carril confinado de la avenida Constituyentes con salidas cada 20 o 30 minutos. La red funcionará del 13 al 30 de noviembre en horarios de 11:00 a 00:30 horas de lunes a miércoles, y hasta la 1:30 de la madrugada de jueves a domingo.

Para los asistentes a las veladas musicales del Palenque se dispondrá de salidas especiales hacia la Alameda hasta las 2:30 de la madrugada. La opción de taxi colectivo desde el Gómez Morín ofrecerá una tarifa de 25 pesos por usuario.

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