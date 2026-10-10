En la Playa Novillero, Nayarit, el mar se retiró más de 100 metros, ante el paso del huracán Simón, lo que causó extrañeza entre los habitantes, sin embargo, este comportamiento tiene una explicación.

Que el mar se aleje usualmente es asociado a un tsunami, pero también puede ocurrir cuando se acerca un huracán de gran categoría. En este caso, Simón es de categoría “mayor”, debido a su capacidad destructiva por sus fuertes vientos y lluvias torrenciales.

El mar se retiró más de 100 metros en Playa Novillero, Nayarit, ante el paso del huracán "Simon"



Autoridades suspendieron actividades no esenciales en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán



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¿Por qué el mar se retira antes de un huracán?

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, este fenómeno se llama “marejada ciclónica inversa”, la retirada del agua que después se convierte en una trampa, ya que los turistas aprovechan para salir y volver a caminar sobre la arena, pero posteriormente el agua regresa de manera repentina.

Muchos especialistas toman a la marejada ciclónica inversa o “negativa” como un aviso de que el huracán está por tocar tierra, por lo que no es seguro caminar por el área donde estaba el mar.

🌀#CentralDeHuracanes🚩 ¡Playas desiertas y bandera roja en Nayarit! Ante la llegada del huracán #Simón, se realizaron evacuaciones preventivas y se suspendieron actividades no esenciales en cuatro estados del Pacífico. En playa Novillero, el mar retrocedió aproximadamente 100… pic.twitter.com/UE9MWJsTZY — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 10, 2026

¿Qué estados están en alerta por el huracán Simón?

Aunque el huracán Simón tiene previsto tocar tierra en Jalisco, otros tres estados tienen municipios en alerta por las bandas nubosas y son: Michoacán, Nayarit y Colima.

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