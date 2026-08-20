Sonido La Changa llega a CU con baile gratis: Esta es la fecha y hora

Si eres de los que escucha una cumbia y automáticamente ya está buscando con quién bailar, ve poniéndote fecha porque viene un plan que promete poner a mover los pies a más de uno.

Los amantes de la música sonidera tendrán una cita muy especial en Ciudad Universitaria, pues Sonido La Changa llegará a CU con un baile gratuito, así que todavía estás a tiempo de organizarte, avisarle a la familia, al grupo de amigos o a esa persona que nunca necesita mucho para animarse a bailar.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo y dónde será el baile de Sonido La Changa en CU?

La cita es el domingo 30 de agosto de 2026 en la Explanada de la Espiga del Centro Cultural Universitario, en Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Aquí viene lo bueno, pues la entrada será totalmente gratuita y abierta al público, así que no necesitas ser estudiante de la UNAM para lanzarte al bailongo.

El programa comenzará desde las 16:00 horas con una mesa de presentación relacionada con el proyecto de investigación del Archivo Movimiento Sonidero.

Después viene la parte que muchos seguramente están esperando: a las 17:30 horas comenzará el baile sonidero con Sonido La Changa.

¿Cómo llegar al baile de Sonido La Changa en CU?

Si quieres evitar la misión imposible de encontrar estacionamiento, el Metrobús puede ser una buena alternativa.

La opción señalada para llegar al evento es utilizar la Línea 1 del Metrobús, que corre de Indios Verdes a El Caminero, y bajar en la estación CCU; desde ahí puedes cruzar el puente peatonal para llegar a la zona del Centro Cultural Universitario.

Si vas en automóvil, puedes llegar por Avenida Insurgentes Sur o Periférico Sur, hay estacionamiento subterráneo en la zona del MUAC y espacios externos identificados como CCU 3 y CCU 4.

Algunas publicaciones señalan una tarifa aproximada de 50 pesos, aunque conviene considerar que la disponibilidad puede ser limitada cuando hay eventos concurridos.

Sonido La Changa: una historia que también se baila

Sonido La Changa, encabezado por Ramón Rojo Villa, es uno de los referentes históricos de la cultura sonidera de la Ciudad de México, su propuesta está ligada a géneros tropicales como la cumbia y la salsa, además de esa tradición de saludos, mezclas y convivencia que convirtió a los sonidos en protagonistas de los grandes bailes populares.

La presentación en CU tiene además un componente cultural importante: llevar una expresión que nació y creció en los barrios de la capital a un espacio universitario, donde se combina investigación, memoria y fiesta popular.

Así que no importa si eres de los que ya se saben todos los pasos o de los que bailan siguiendo al primo que “sí sabe”: el domingo 30 de agosto, CU tendrá una pista de baile bastante particular.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.