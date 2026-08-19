¿Todavía no tienes plan para este jueves 20 de agosto en CDMX? La capital tendrá una noche bastante movida, con opciones para quienes quieren cantar a todo pulmón, disfrutar música en vivo, ir al cine o simplemente pasar unas horas diferentes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Entre los conciertos en CDMX del 20 de agosto destacan Sam Smith, Jon Secada, Silvia Pérez Cruz y Chingadazo de Kung Fu, quienes llegarán a distintos recintos de la ciudad. Y si lo tuyo es más de película o teatro, también hay alternativas para aprovechar la noche.

Aquí en adn noticias te contamos qué hacer mañana en CDMX, con horarios, lugares y opciones para que armes tu plan.

¿Qué conciertos habrá en CDMX el 20 de agosto?

La agenda musical de este jueves en la CDMX tiene propuestas bastante diferentes entre sí: desde el pop internacional hasta el punk-rock.

Sam Smith

Hora: 21:00 horas.

El cantante británico Sam Smith continúa con sus presentaciones de To Be Free: Mexico City y este jueves 20 de agosto ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional.

La fecha aparece confirmada en Ticketmaster, donde también se señala que existe poca disponibilidad de boletos para algunas modalidades.

Boletos: disponibles a través de Ticketmaster México .

Recinto: Auditorio Nacional, Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Si quieres ver a Sam Smith, esta puede ser una de esas noches en las que conviene revisar disponibilidad cuanto antes.

Silvia Pérez Cruz

Si buscas una propuesta diferente para este 20 de agosto en CDMX, Silvia Pérez Cruz llegará al Teatro Metropólitan.

La cantante española tiene programada su presentación para las 20:30 horas, de acuerdo con la cartelera de Ticketmaster.

Boletos: puedes consultar disponibilidad y comprar en Ticketmaster México .

Recinto: Teatro Metropólitan, Av. Independencia 90, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Chingadazo de Kung Fu en el Lunario

Para quienes prefieren una noche de rock, Chingadazo de Kung Fu llegará al Lunario del Auditorio Nacional con su espectáculo El Fin del Mundo Es Hoy.

La presentación está programada para las 20:30 horas del jueves 20 de agosto y también aparece en la cartelera de Ticketmaster.

Boletos: disponibles en Ticketmaster México.

Recinto: Lunario del Auditorio Nacional, Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

¿Qué hacer el 20 de agosto en CDMX si no quieres ir a un concierto?

Si los conciertos no son lo tuyo, también puedes aprovechar la cartelera de cine y teatro en CDMX, este jueves llegan nuevos estrenos a las salas y continúa una obra que puede ser una opción para una noche más tranquila.

La Noche del Demonio: Están Entre Nosotros

Si eres fan del terror, prepara las palomitas porque La Noche del Demonio: Están Entre Nosotros llega a los cines de México este 20 de agosto.

La nueva entrega de la franquicia Insidious sigue a Gemma, una joven madre que descubre que puede viajar al Más Allá y que tiene la capacidad de traer de vuelta al mundo real aquello que habita en ese lugar.

La cinta es dirigida por Jacob Chase y cuenta con Amelia Eve, Brandon Perea y Lin Shaye en el reparto.

Precio: el costo depende del cine, complejo, horario y formato de la función, por lo que conviene revisar directamente la cartelera antes de comprar.

Relajadas y Muy Peligrosas

Si prefieres reírte en lugar de pasar miedo, otra opción es Relajadas y Muy Peligrosas, comedia protagonizada por Leslie Mann, Anna Faris, Isla Fisher y Michelle Buteau.

La película llega a los cines mexicanos el 20 de agosto y cuenta la historia de tres amigas que buscan desconectarse de sus problemas con una escapada a un exclusivo spa, aunque la llegada de una cuarta amiga termina convirtiendo el descanso en un completo caos.

Precio: depende del cine y del tipo de función.

Amigos Intocables en el Teatro Centenario Coyoacán

Y si quieres cambiar la pantalla grande por una función en vivo, Amigos Intocables tiene presentación este jueves 20 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro Centenario Coyoacán.

La obra está basada en una historia real y sigue la relación entre Felipe, un empresario que queda cuadripléjico después de un accidente, y Abel, el joven que llega para convertirse en su cuidador. La puesta combina momentos de comedia con una historia de amistad y transformación.

Hora: 20:00 horas.

Boletos: disponibles mediante Ticketmaster México.

Así que ya sabes, este jueves 20 de agosto en CDMX hay plan para prácticamente todos los gustos, solo falta decidir algo importante: ¿concierto, película o teatro?

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.