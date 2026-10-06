Detienen a “El Tanque”, cofundador del CJNG, cercano al “Mencho” y presuntamente ligado a Amílcar Olán

El Gobierno Federal dio un nuevo golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la detención de Iván “N”, mejor conocido como El Tanque y quien actualmente era el jefe de plaza de la agrupación criminal en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el arrestó se llevó a cabo el pasado lunes 5 de octubre en Zapopan, Jalisco.

Las autoridades explicaron que El Tanque fue detenido el flagrancia, es decir, presumiblemente cometiendo algún delito, y le aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas.

Mejorar cada día la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias de México es la prioridad de la Presidenta @Claudiashein . Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia.

El 5 de octubre, en… pic.twitter.com/bvzeZkeqVI — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 6, 2026

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¿Quién es “El tanque” y cuál era su función en el CJNG?

De acuerdo a las autoridades, Iván “N” está vinculado a presuntos actos relacionados con homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos (mejor conocido como el huachicol), lavado de dinero y tráfico de drogas.

No obstante, su nombre se volvió conocido en 2024 cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo sancionó por presuntos nexos con el CJNG y lo señaló como uno de los integrantes fundadores de la organización.

Además, se le tildó como parte del círculo más cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Ataque al Ejército en 2015

García Harfuch dio a conocer que Iván “N” también es señalado por su presunta participación en un ataque a las Fuerzas Armadas en 2015.

En este hecho, fallecieron integrantes del Ejército mexicano, así como de la Policía Federal.

El sujeto quedará a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), quien continuará con el proceso.

¿Por qué ligan a “El Tanque” con Amílcar Olán y Andy López Beltrán?

Semanas atrás su nombre volvió a los titulares cuando Latinus publicó un presunto audio de 2023 donde se oiría a Amílcar Olán revelar su cercanía con El Tanque”, esto habría ocasionado que una de las células del CJNG no extorsionaran a un empresario de Veracruz que tenía negocios con el que, hasta ese momento, era el mejor amigo de Andy López Beltrán.

“Él sabe que yo conozco a ‘El Tanque’ aquí, al de la maña (CJNG) y como vio que no lo vinieron a molestar (...). Yo me llevo con ‘El tanque’”, presumía a su interlocutor.

Específicamente, la relación con Iván “N” se habría dado mediante Luis Alberto (hermano de Amílcar), quien presuntamente sería parte de la organización en Tabasco.

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