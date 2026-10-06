Geese en México: Conciertos y las obras de teatro en cartelera en CDMX hoy 6 de octubre

La CDMX está lista para recibir a Geese, la banda estadunidense de rock, encabezada por Cameron Winter, que celebra el éxito de su cuarto álbum de estudio con la gira de conciertos Getting Killed Again Tour.

Si ya tienes tus boletos listos, te contamos cómo puedes llegar al Teatro Metropolitan en transporte público. Y, si lo tuyo no son los conciertos, no tienes que quedarte en casa, porque la capital mexicana cuenta con una amplia cartelera de teatro para todos los gustos.

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Artistas que se presentan en el Auditorio Nacional hoy

Geese no es la única opción para los amantes de la música este martes 6 de octubre, porque el Auditorio Nacional, uno de los recintos icónicos de la capital chilanga, también tiene su propuesta musical este martes: Rosana.

La famosa cantautora y guitarrista española llega a la CDMX para celebrar los 30 años de Lunas Rotas con un concierto lleno de nostalgia dedicado a los verdaderos fans de temazos como “El Talismán”, el sencillo que catapultó a la española a la fama mundial. Y, por supuesto, no puedes dejar de escuchar en vivo ”A fuego lento”. ¿Te la sabes?

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¿Dónde y a qué hora es el concierto de Geese en México?

El concierto de Geese se llevará a cabo este martes 6 de octubre, en punto de las 21:00 horas, en el Teatro Metropólitan. Si eres fan de esta banda que suena muy fuerte en plataformas de streaming con temas como “Au Pays du Cocaine”, “Cobra” o “Taxes”, lánzate a disfrutar de este concierto que sucederá esta noche.

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Si te preguntas: ¿cómo puedes llegar al Teatro Metropólitan en transporte público?, te explicamos:

En Metro CDMX

Usa la Línea 3 del Metro (color verde) y baja en la estación Juárez. Camina sobre la calle Balderas hacia el norte (en dirección a la Alameda Central), dobla a la derecha en la calle Independencia y llegarás en menos de 3 minutos.

En Metrobús

En la Línea 3 (Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac) debes bajar en la estación Juárez. Camina una cuadra sobre la calle de Independencia.

(Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac) debes bajar en la Camina una cuadra sobre la calle de Independencia. En la Línea 7 (El Ángel a Reforma) debes bajar en la estación El Caballito. Camina sobre la Av. Juárez tres calles y dobla a la izquierda en Balderas o Colón para llegar a Independencia.

Cartelera de teatro de la CDMX hoy

Si lo tuyo con las obras de teatro, también puedes elegir una de las que están disponible en cartelera hoy 6 de octubre:

Esquizofrenia : Teatro Coyoacán Enrique Lizalde

: Teatro Coyoacán Enrique Lizalde No fue penal : Foro Lucerna

: Foro Lucerna Ride The Cyclone El Musical : Teatro Xola Julio Prieto

: Teatro Xola Julio Prieto Lo Peor de mis Amigos: Teatro Milán

¿Cuáles son los conciertos más esperados de octubre en la CDMX?

El mes de octubre tiene preparados los conciertos más esperados por los fans capitalinos. Aquí te dejamos un listado de los eventos imperdibles del mes.

7 y 8 de octubre: Robbie Williams en el Palacio de los Deportes

en el Palacio de los Deportes 9 de octubre: Meme del Real en el Teatro Metropólitan

en el Teatro Metropólitan 10 de octubre: Alejandro Sanz en el Estadio GNP Seguros

en el Estadio GNP Seguros 10 de octubre: Candlelight: Tributo a Coldplay & Ed Sheeran en El Cantoral

en El Cantoral 12 de octubre: Travis en el Estadio GNP Seguros

en el Estadio GNP Seguros 19 de octubre: Def Leppard en el Estadio Ciudad de los Deportes

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