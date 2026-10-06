Design Week México 2026: Eventos, sedes principales, fechas y precios en la CDMX

A lo largo de una semana, Design Week México 2026 convierte a la CDMX en el epicentro del diseño, la arquitectura, la artesanía y el arte-objeto. La edición 18 se realiza del 5 al 11 de octubre, aunque algunas exposiciones y actividades continuarán durante las siguientes semanas.

Este año, la semana del diseño tiene como tema: “Perspectivas del Sur Global” y reúne propuestas de creadores mexicanos e internacionales. En esta ocasión, Chile es el país invitado; sin embargo el programa contempla actividades en distintos espacios de la capital.

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¿Qué eventos habrá en Design Week México?

Entre las actividades principales está Design House 2026, que podrás visitar del 9 de octubre al 1 de noviembre, en Paseo de las Palmas 1305, en Lomas de Chapultepec. Se trata de una casa intervenida por arquitectos, diseñadores e interioristas, donde podrás conocer propuestas de mobiliario, iluminación, arte y decoración. Otros eventos son los siguientes:

Visión y Tradición : Museo Nacional de Antropología; del 8 de octubre al 1 de noviembre en

: Museo Nacional de Antropología; del 8 de octubre al 1 de noviembre en PRINT : Espacio CDMX, del 8 al 31 de octubre

: Espacio CDMX, del 8 al 31 de octubre INÉDITO : Espacio CDMX, del 10 de octubre al 10 de enero

: Espacio CDMX, del 10 de octubre al 10 de enero Diseño Contenido: Parque Lincoln, 10 y 11 de octubre

Además, habrá Inmersiones Creativas, recorridos y otras actividades que forman parte de la agenda paralela de Design Week CDMX.

¿Cuál es el precio de los boletos del Design Week México?

Una de las ventajas de Design Week México 2026 es que varias actividades son gratuitas. Por ejemplo, Visión y Tradición y PRINT tienen entrada libre.

Para los eventos que sí tienen costo, el precio puede variar. Por ejemplo, los boletos para Design House tienen un costo de aproximadamente $250 pesos, de lunes a jueves y $300 pesos de viernes a domingo.

Te recomendamos que antes de acudir entres al sitio oficial, pues algunas actividades requieren registro o boleto.

Si buscas qué hacer en la CDMX, ¡aprovecha! Design Week México 2026 ofrece varias opciones para conocer propuestas de diseño contemporáneo en distintos puntos de la CDMX.

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