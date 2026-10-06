La Ciudad de México será una de las paradas de la gira promocional de Street Fighter, película basada en la popular franquicia de videojuegos de Capcom. Además, se realizará un Fan Event.

El elenco vendrá a la capital del país antes del estreno de la película para convivir con los fans. Si no te quieres perder este evento, aquí en adn Noticias te contamos cuándo y dónde es el Fan Event de Street Fighter.

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¿Cuándo y dónde será el Fan Event de Street Fighter?

Si eres fanático del popular videojuego y quieres ser parte de estas actividades, el Fan Event de Street Fighter se llevará a cabo el próximo jueves 8 de octubre a partir de las 4:30 pm.

En concreto, el evento para poder convivir con algunos de los actores de la película se realizará en Cinépolis Universidad, al sur de la CDMX.

Esta actividad forma parte del World Warrior Tour, la gira internacional de promoción de la película, y la CDMX será la única parada en toda América Latina.

El programa de actividades contempla firma de autógrafos, una alfombra roja y más interacciones entre el elenco de la película y los fanáticos que se den cita a este evento.

¿Qué actores estarán en el Fan Event de Street Fighter?

La CDMX recibirá a varios participantes del elenco. Estas son algunos de los actores confirmados para el Fan Event de Street Fighter:

Jason Momoa

Noah Centineo

Andrew Coji

Callina Liang

Cody Rhodes

Además, el director Kitao Sakurai también estará presente en la capital del país. La cinta está ambientada en 1993 y sigue a Ryu y Ken, quienes vuelven a encontrarse cuando Chun-Li los recluta para participar en el Torneo Mundial de Guerreros.

¿Cuándo se estrena Street Fighter en México?

Después de la visita del elenco, Street Fighter llegará a los cines de México el jueves 15 de octubre, una semana después del Fan Event en CDMX.

La producción cuenta con el respaldo de Capcom. Su reparto también incluye a David Dastmalchian, Roman Reigns, 50 Cent y Orville Peck, entre otros.

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