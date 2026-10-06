Hay películas que desde el nombre ya nos hacen querer saber qué onda con ellas, y ‘Soy Frankelda’ definitivamente es una de esas; entre misterio, terror y una protagonista bastante peculiar, esta cinta mexicana está dando de qué hablar tras llevarse un importante reconocimiento.

Pero, ¿de qué trata realmente y qué tiene de especial su animación? Aquí, en adn Noticias, te contamos todo lo que debes saber sobre ‘Soy Frankelda’.

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¿De qué trata ‘Soy Frankelda’?

Ahora sí, vamos con la historia, pues, la película nos presenta a Frankelda, una joven escritora mexicana del siglo XIX que tiene una imaginación bastante peculiar y una especial fascinación por las historias de terror.

Todo cambia cuando termina dentro de su propio subconsciente y se encuentra cara a cara con los personajes que alguna vez creó para sus relatos.

Lo que parecía vivir únicamente en las páginas de sus historias ahora forma parte de una aventura en la que Frankelda tendrá que descubrir qué hay detrás de ese extraño mundo.

¿Y qué tiene de especial su animación?

Aquí viene una de las partes que hacen que ‘Soy Frankelda’ sea tan particular, porque la película fue realizada con la técnica de stop motion, un tipo de animación en el que se utilizan modelos físicos y se fotografían pequeños movimientos cuadro por cuadro hasta conseguir que parezca que cobran vida.

El resultado es un universo oscuro y lleno de detalles, perfecto para una historia en la que las criaturas de terror salen directamente de la imaginación de una escritora, y sí, algunas de ellas tienen ese toque inquietante que puede hacer que más de uno quiera dejar la luz prendida.

¿Dónde se puede ver ‘Soy Frankelda’?

Después de conocer la historia y ver todo el trabajo que hay detrás de sus personajes, seguramente ya te estás preguntando dónde puedes verla.

‘Soy Frankelda’ está disponible en Netflix, así que puedes echarle un vistazo desde casa y descubrir por tu cuenta el mundo de terror y fantasía que construye la película.

Así que ya sabes, si te gustan las historias de terror con un toque de fantasía y personajes bastante fuera de lo común, ‘Soy Frankelda’ puede ser una buena opción para tu próxima tarde de película; ahora solo queda darle play y descubrir qué tan lejos puede llevarte la imaginación de Frankelda.

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