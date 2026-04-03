Adopciones, música y concursos en el Miau Fest 2026 en CDMX

Si te gustan mucho los gatitos, no te puedes perder el Miau Fest, un evento pensado para los amantes de los michos donde habrá comida, adopciones, música y hasta concursos y en adn Noticias te compartimos todos los detalles para que no te lo pierdas.

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¿Qué habrá en el Miau Fest?

En este evento habrá un Oasis Carey, una zona para descansar y muchos gatos, además si estas pensando en adoptar un michi esta puede ser tu oportunidad ya que podrás recoger el Barrio Michi Consciente donde más de 10 albergues llevarán a gatitos que están en adopción.

En el Mercado Gatuno Internacional podrás conocer muchos proyectos diferentes y habrá ilustradores, talleres, concursos y muchas actividades y para darle más ambiente habrá conciertos con ritmos internacionales y show para niños.

También habrá dinámicas especiales para que te ganes un tatuaje inspirado en la temática gatuna completamente gratis.

Fechas, ubicación y horarios

El Miau Fest se llevará cabo en Huerto Roma Verde ubicado en Jalapa 234, Centro Urbano Presidente Juárez en la Roma Sur el 16 y 17 de mayo de las 11:00 a las 20:00 horas. Para entrar solo es necesario llevar un donativo en especie.

Así que ya tienes plan para mayo y hasta podrías regresar a casa con un nuevo integrante de la familia.

Gatos en Palacio Nacional

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