Así puedes recorrer todo México sin salir de la CDMX y en menos de 90 minutos
Una nueva experiencia llega a Plaza Carso en CDMX; se trata de FlyOver México, un recorrido inmersivo con efectos sensoriales y vistas únicas del país.
Llega a la CDMX una nueva atracción que fusiona tecnología, cultura y entretenimiento, se trata de FlyOver México, el primer cine volador de Latinoamérica ubicado dentro de Odisea México en Plaza Carso, Polanco, que recorre el país de norte a sur en tan solo 90 minutos.
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¿En qué consiste la experiencia?
FlyOver Mexico CDMX ofrece tres etapas en una sola visita, pues el viaje comienza con más de 25 salas interactivas que muestran la diversidad cultural, histórica y natural del país mediante tecnología multimedia.
Luego, los visitantes se embarcan en un viaje inmersivo a través de un entorno dinámico, con efectos de iluminación y sonido envolvente.
Finalmente, el espectáculo es el cine volador, donde los participantes se elevan en el aire frente a una pantalla panorámica de 180° con efectos de viento y movimiento.
Ubicación, precios y acceso
La atracción se encuentra dentro de la Plaza Carso, en la calle Lago Zurich 245 de Polanco, de fácil acceso en transporte público o en auto, ya que también cuenta con estacionamiento:
- Horario: Lunes a domingo, de 10:00 a 18:00
- Pasaporte Odyssey: 249 pesos
- Pasaporte con vuelo: 299 pesos
- Descuentos: Desde 215 pesos para miembros de INAPAM y personas con discapacidad
- Se admiten personas de 90 cm o más de estatura, pero menores de 12 años deben ir acompañados de un adulto
- No se recomienda a embarazadas ni a personas con vértigo
Consejos para disfrutar al máximo de FlyOver México
Para aprovechar al máximo FlyOver Mexico City, es importante:
- Planificar la visita con anticipación
- Llegar temprano para evitar filas
- Usar ropa cómoda y zapatos cerrados
- Consultar las restricciones antes de comprar
- Tener en cuenta tu estado de salud
La atracción no requiere esfuerzo físico, pero el simulador puede generar sensaciones intensas, por lo que sugerimos relajarse y disfrutar de la experiencia.
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