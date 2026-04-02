Así puedes recorrer todo México sin salir de la CDMX y en menos de 90 minutos

Llega a la CDMX una nueva atracción que fusiona tecnología, cultura y entretenimiento, se trata de FlyOver México, el primer cine volador de Latinoamérica ubicado dentro de Odisea México en Plaza Carso, Polanco, que recorre el país de norte a sur en tan solo 90 minutos.

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¿En qué consiste la experiencia?

FlyOver Mexico CDMX ofrece tres etapas en una sola visita, pues el viaje comienza con más de 25 salas interactivas que muestran la diversidad cultural, histórica y natural del país mediante tecnología multimedia.

Luego, los visitantes se embarcan en un viaje inmersivo a través de un entorno dinámico, con efectos de iluminación y sonido envolvente.

Finalmente, el espectáculo es el cine volador, donde los participantes se elevan en el aire frente a una pantalla panorámica de 180° con efectos de viento y movimiento.

Ubicación, precios y acceso

La atracción se encuentra dentro de la Plaza Carso, en la calle Lago Zurich 245 de Polanco, de fácil acceso en transporte público o en auto, ya que también cuenta con estacionamiento:



Horario: Lunes a domingo, de 10:00 a 18:00

Pasaporte Odyssey: 249 pesos

Pasaporte con vuelo: 299 pesos

Descuentos: Desde 215 pesos para miembros de INAPAM y personas con discapacidad

Se admiten personas de 90 cm o más de estatura, pero menores de 12 años deben ir acompañados de un adulto

No se recomienda a embarazadas ni a personas con vértigo

Consejos para disfrutar al máximo de FlyOver México

Para aprovechar al máximo FlyOver Mexico City, es importante:



Planificar la visita con anticipación

Llegar temprano para evitar filas

Usar ropa cómoda y zapatos cerrados

Consultar las restricciones antes de comprar

Tener en cuenta tu estado de salud

La atracción no requiere esfuerzo físico, pero el simulador puede generar sensaciones intensas, por lo que sugerimos relajarse y disfrutar de la experiencia.