Love the 90s México: Horarios, transporte y qué artistas ver hoy en la Arena CDMX

Esta noche en la CDMX se reunirán más de 20 artistas que en los noventa pusieron a bailar a millones de personas y si quieres vivir una experiencia llena de nostalgia, baile y recuerdos, te compartimos todos los detalles del Love the 90s.

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¿Qué artistas estarán en Love the 90s México?

Entre los artistas que formarán parte de este evento que comienza a las 21:00 horas en la Arena CDMX se encuentran:

Haddaway

Vengaboys

Dr. Alban

Safri Duo

Alice DJ

La Bouche

Mr. President

Whigfield

Proyecto Uno

20 Fingers feat Nyah Jewel

Paradisio, Snap!

Rebeca

Locomía

Double Visión

Daisy Dee de Technotronic

Ann Lee

Rafa Villalba

Abel de SBS

Love the 90s presenta a los artistas originales y cuenta con una gran producción que recrea el ambiente de la década con luces, sonido y visuales.

Precios de los boletos

Los precios varían dependiendo de la zona y son los siguientes:

Cancha VIP: 3 mil 514 pesos

Zona Boing, Pepsi, Amarillo, Zapata, Elektra, Toyota, Mercado Libre: 3 mil 389 pesos

Zona Mega, Miniso, McCormick, Banco Azteca, Verde: 2 mil 887 pesos

SP Platino, SP oro VL, SP oro, SP Platino VL, Capacidad diferente, Aqua: 2 mil 336 pesos

Cancha rojo: 2 mil 259 pesos

Morado: mil 883 pesos

Celeste: mil 432 pesos

Gris y Gris VL: 980 pesos

Café y Café VL: 743 pesos

Rosa y Rosa VL: 603 pesos

Puedes adquirir tus boletos en línea en la página de Superboletos.

¿Cómo llegar a la Arena CDMX?

Si vas a llegar en transporte público la forma más sencilla es en el Metro, la estación Ferrería de la Línea 6 es la más cercana. También puedes usar el Tren Suburbano en la estación Fortuna o la Línea 6 del Metrobús en la estación Tecnoparque o UAM Azcapotzalco.