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Love the 90s México: Horarios, transporte y qué artistas ver hoy en la Arena CDMX

El festival más importante de música noventera en Europa llega a la CDMX y te contamos todos los detalles.

Love the 90s México en la Arena CDMX
Concierto en la Arena CDMX|Getty Images

Escrito por: Itandehui Cervantes

Esta noche en la CDMX se reunirán más de 20 artistas que en los noventa pusieron a bailar a millones de personas y si quieres vivir una experiencia llena de nostalgia, baile y recuerdos, te compartimos todos los detalles del Love the 90s.

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¿Qué artistas estarán en Love the 90s México?

Entre los artistas que formarán parte de este evento que comienza a las 21:00 horas en la Arena CDMX se encuentran:

  • Haddaway
  • Vengaboys
  • Dr. Alban
  • Safri Duo
  • Alice DJ
  • La Bouche
  • Mr. President
  • Whigfield
  • Proyecto Uno
  • 20 Fingers feat Nyah Jewel
  • Paradisio, Snap!
  • Rebeca
  • Locomía
  • Double Visión
  • Daisy Dee de Technotronic
  • Ann Lee
  • Rafa Villalba
  • Abel de SBS

Love the 90s presenta a los artistas originales y cuenta con una gran producción que recrea el ambiente de la década con luces, sonido y visuales.

Precios de los boletos

Los precios varían dependiendo de la zona y son los siguientes:

  • Cancha VIP: 3 mil 514 pesos
  • Zona Boing, Pepsi, Amarillo, Zapata, Elektra, Toyota, Mercado Libre: 3 mil 389 pesos
  • Zona Mega, Miniso, McCormick, Banco Azteca, Verde: 2 mil 887 pesos
  • SP Platino, SP oro VL, SP oro, SP Platino VL, Capacidad diferente, Aqua: 2 mil 336 pesos
  • Cancha rojo: 2 mil 259 pesos
  • Morado: mil 883 pesos
  • Celeste: mil 432 pesos
  • Gris y Gris VL: 980 pesos
  • Café y Café VL: 743 pesos
  • Rosa y Rosa VL: 603 pesos

Puedes adquirir tus boletos en línea en la página de Superboletos.

¿Cómo llegar a la Arena CDMX?

Si vas a llegar en transporte público la forma más sencilla es en el Metro, la estación Ferrería de la Línea 6 es la más cercana. También puedes usar el Tren Suburbano en la estación Fortuna o la Línea 6 del Metrobús en la estación Tecnoparque o UAM Azcapotzalco.

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