Love the 90s México: Horarios, transporte y qué artistas ver hoy en la Arena CDMX
El festival más importante de música noventera en Europa llega a la CDMX y te contamos todos los detalles.
Esta noche en la CDMX se reunirán más de 20 artistas que en los noventa pusieron a bailar a millones de personas y si quieres vivir una experiencia llena de nostalgia, baile y recuerdos, te compartimos todos los detalles del Love the 90s.
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¿Qué artistas estarán en Love the 90s México?
Entre los artistas que formarán parte de este evento que comienza a las 21:00 horas en la Arena CDMX se encuentran:
- Haddaway
- Vengaboys
- Dr. Alban
- Safri Duo
- Alice DJ
- La Bouche
- Mr. President
- Whigfield
- Proyecto Uno
- 20 Fingers feat Nyah Jewel
- Paradisio, Snap!
- Rebeca
- Locomía
- Double Visión
- Daisy Dee de Technotronic
- Ann Lee
- Rafa Villalba
- Abel de SBS
Love the 90s presenta a los artistas originales y cuenta con una gran producción que recrea el ambiente de la década con luces, sonido y visuales.
Precios de los boletos
Los precios varían dependiendo de la zona y son los siguientes:
- Cancha VIP: 3 mil 514 pesos
- Zona Boing, Pepsi, Amarillo, Zapata, Elektra, Toyota, Mercado Libre: 3 mil 389 pesos
- Zona Mega, Miniso, McCormick, Banco Azteca, Verde: 2 mil 887 pesos
- SP Platino, SP oro VL, SP oro, SP Platino VL, Capacidad diferente, Aqua: 2 mil 336 pesos
- Cancha rojo: 2 mil 259 pesos
- Morado: mil 883 pesos
- Celeste: mil 432 pesos
- Gris y Gris VL: 980 pesos
- Café y Café VL: 743 pesos
- Rosa y Rosa VL: 603 pesos
Puedes adquirir tus boletos en línea en la página de Superboletos.
¿Cómo llegar a la Arena CDMX?
Si vas a llegar en transporte público la forma más sencilla es en el Metro, la estación Ferrería de la Línea 6 es la más cercana. También puedes usar el Tren Suburbano en la estación Fortuna o la Línea 6 del Metrobús en la estación Tecnoparque o UAM Azcapotzalco.
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