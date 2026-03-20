Feria de las Fresas hoy: Horarios y precios para ver a La Arrolladora y Banda MS en Irapuato

Si quieres disfrutar de música, gastronomía y diversión no te puedes perder la Feria de las Fresas 2026 donde este día se presentará La Arrolladora y la Banda MS, te contamos los horarios y precios para que no te lo pierdas.

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Horarios y precios para La Arrolladora

El concierto de La Arrolladora se llevará a cabo hoy de las 21:00 a las 23:00 horas en el Recinto Ferial de Irapuato Foro de la Gente ubicado en Avenida Siglo XXI #36547. Los precios de los boletos varían dependiendo la zona pero actualmente solo hay disponibles en terraza y cuestan entre mil 360 y 2 mil 60 pesos.

Precios y a qué hora se presenta la Banda MS

Mientras que la Banda MS se presentará de las 21:00 horas del 20 de marzo a las 02:00 horas del 21 de marzo. El concierto se llevará a cabo en El Palenque y los precios son los siguientes:

Oro A, B, C y D: 3 mil 560 pesos (Agotado)

VIP A, B, C y D: 2 mil 760 pesos

Preferente A, B, C y D: mil 760 pesos

General: 860 pesos

Artistas que se presentarán en la Feria de las Fresas 2026

El festival termina hasta el 29 de marzo y los artistas que faltan por presentarse son:

21 de marzo: OneRepublic

22 de marzo: Grupo Frontera

26 de marzo: Mi Banda El Mexicano

27 de marzo: Cardenales de Nuevo León e Invasores de Nuevo León

28 de marzo: Ozuna

29 de marzo: Los Tigres del Norte

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