Feria de las Fresas hoy: Horarios y precios para ver a La Arrolladora y Banda MS en Irapuato
La Feria de las Fresas es uno de los eventos más destacados en Irapuato y este día se presentarán dos importantes agrupaciones.
Si quieres disfrutar de música, gastronomía y diversión no te puedes perder la Feria de las Fresas 2026 donde este día se presentará La Arrolladora y la Banda MS, te contamos los horarios y precios para que no te lo pierdas.
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Horarios y precios para La Arrolladora
El concierto de La Arrolladora se llevará a cabo hoy de las 21:00 a las 23:00 horas en el Recinto Ferial de Irapuato Foro de la Gente ubicado en Avenida Siglo XXI #36547. Los precios de los boletos varían dependiendo la zona pero actualmente solo hay disponibles en terraza y cuestan entre mil 360 y 2 mil 60 pesos.
Precios y a qué hora se presenta la Banda MS
Mientras que la Banda MS se presentará de las 21:00 horas del 20 de marzo a las 02:00 horas del 21 de marzo. El concierto se llevará a cabo en El Palenque y los precios son los siguientes:
- Oro A, B, C y D: 3 mil 560 pesos (Agotado)
- VIP A, B, C y D: 2 mil 760 pesos
- Preferente A, B, C y D: mil 760 pesos
- General: 860 pesos
Artistas que se presentarán en la Feria de las Fresas 2026
El festival termina hasta el 29 de marzo y los artistas que faltan por presentarse son:
- 21 de marzo: OneRepublic
- 22 de marzo: Grupo Frontera
- 26 de marzo: Mi Banda El Mexicano
- 27 de marzo: Cardenales de Nuevo León e Invasores de Nuevo León
- 28 de marzo: Ozuna
- 29 de marzo: Los Tigres del Norte
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