La entrada a Parque Aztlán esta al 2x1 y así puedes obtener la promo

¿Te gustan las emociones fuertes? En el parque urbano Aztlán hay una promoción imperdible pues los boletos estarán al 2x1 como parte de la segunda edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil.

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Promoción 2x1 en la Feria Aztlán

Si quieres aprovechar la promoción solo deberás comprar un libro con valor de 200 pesos o más dentro de la FILIAZ y podrás canjear tu ticket de compra por el paquete Aztlán Infantil y Pluz Ilimitado que incluye los siguientes juegos:

Vuelo de Cantoya

La Rocola Chocona

Remolín

Carrusel de Chapultepec

La Mocha

Patada Voladora

Laka Laka

Molinillo

Marometas

Malacatonche

Don Goyo

Montaña Jurásica

Quinto Sol

Siniestro

Serpentikah

Aztlán 360

Vuela México por el Mundo

Este paquete será valido para el mismo día de la visita o hasta el 30 de septiembre de 2026.

Feria del Libro en Aztlán

La FILIAZ 2026 se llevará a cabo hasta el 22 de marzo, por lo que ese es el último día para aprovechar la promoción. El horario es de las 12:00 a las 20:00 horas.

Ubicación, y cómo llegar

La Feria Aztlán se encuentra ubicada en avenida de los Compositores s/n, Bosque de Chapultepec II Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo. La forma más sencilla de llegar es en transporte público y puedes usar la Línea 7 del Metro y bajar en Constituyentes.

Posteriormente deberás caminar alrededor de 15 minutos pasando por la Calzada Flotante de Periférico hasta llegar a la avenida de los Compositores.