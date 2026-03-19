La entrada a Parque Aztlán esta al 2x1 y así puedes obtener la promo
Si no tienes plan para este fin de semana y quieres ir a la Feria del Libro y de paso disfrutar de los juegos mecánicos aprovecha esta promoción.
¿Te gustan las emociones fuertes? En el parque urbano Aztlán hay una promoción imperdible pues los boletos estarán al 2x1 como parte de la segunda edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil.
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Promoción 2x1 en la Feria Aztlán
Si quieres aprovechar la promoción solo deberás comprar un libro con valor de 200 pesos o más dentro de la FILIAZ y podrás canjear tu ticket de compra por el paquete Aztlán Infantil y Pluz Ilimitado que incluye los siguientes juegos:
- Vuelo de Cantoya
- La Rocola Chocona
- Remolín
- Carrusel de Chapultepec
- La Mocha
- Patada Voladora
- Laka Laka
- Molinillo
- Marometas
- Malacatonche
- Don Goyo
- Montaña Jurásica
- Quinto Sol
- Siniestro
- Serpentikah
- Aztlán 360
- Vuela México por el Mundo
Este paquete será valido para el mismo día de la visita o hasta el 30 de septiembre de 2026.
Feria del Libro en Aztlán
La FILIAZ 2026 se llevará a cabo hasta el 22 de marzo, por lo que ese es el último día para aprovechar la promoción. El horario es de las 12:00 a las 20:00 horas.
Ubicación, y cómo llegar
La Feria Aztlán se encuentra ubicada en avenida de los Compositores s/n, Bosque de Chapultepec II Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo. La forma más sencilla de llegar es en transporte público y puedes usar la Línea 7 del Metro y bajar en Constituyentes.
Posteriormente deberás caminar alrededor de 15 minutos pasando por la Calzada Flotante de Periférico hasta llegar a la avenida de los Compositores.
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