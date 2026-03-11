Expo Café & Gourmet 2026 tendrá talleres, sesiones prácticas y más; sede y horarios

Todo listo para la 15 edición de Expo Café & Gourmet que reúne a productores, tostadores, proveedores, distribuidores y compradores de café y si quieres asistir a este evento te compartimos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué habrá en la Expo Café & Gourmet?

En este evento habrá actividades y espacios diseñados para los amantes del café. Habrá 600 expositores con lo último en insumos, equipos y materias primas para cafeterías y negocios gastronómicos.

También habrá cursos, talleres y conferencias, competencias especializadas como arte latte y coctelería con café. Sabor Expo Café reconocerá los mejores cafés según su aroma, sabor y preferencia del público.

Habrá dos escenarios donde podrás ver en acción a baristas, mixólogos y especialistas que elevan el café a otro nivel. Las capacitaciones se realizarán en Café Nuestro donde los ponentes compartirán herramientas para quienes buscan especializarse.

Fecha, lugar y horarios

La Expo Café & Gourmet se llevará a cabo el miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de marzo de 11:00 a las 20:00 horas en Expo Guadalajara.

Es importante destacar que para ingresar a la expo debes hacer un pre-registro, pagar en línea y asó obtendrás tu gafete que te permitirá la entrada. Puedes hacerlo en el siguiente enlace. El precio por día por persona es de 140 pesos con preregistro y 160 directo en el lugar.

Los Comelones MX visitaron Mignon Patisserie; el mejor pan en México

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.