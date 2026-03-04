Esto cuesta comer mariscos en los mejores restaurantes de México en cuaresma

Ya se acerca la Semana Santa y si quieres ir a comer mariscos a algún restaurante, te decimos en cuánto sale comer en los mejores lugares para que vayas viendo cuál te conviene más.

¿Cuánto cuesta comer mariscos?

En El Wacal analizaron los precios de 9 restaurantes famosos donde puedes comer mariscos, desde un taco gobernador, arroz a la tumbada de Villa Rica y el pescado a la talla de Contramar.

En CDMX uno de los restaurantes más famosos es Contramar, ubicado en la calle de Durango 200 en la Roma Norte donde su platillo característico que es el pescado a la talla tiene un precio de 810 pesos.

En Los Arcos de Culiacán, Sinaloa y CDMX su famoso taco gobernador tiene un precio de 98 pesos.

El restaurante Puerto Madero que tiene sucursales en CDMX, Edomex y Cancún vende el pulpo a la parrilla en 820 pesos.

La Pigua en Mérida y Campeche vende el pan de cazón en 335 pesos.

Por otro lado en El Cuchupetas, el camarón cuchupeta tiene un precio desde los 180 pesos.

Villa Rica, un restaurante ubicado en Boca del Río, Veracruz y otros el arroz a la tumbada cuesta 320 pesos.

Campomar de Guadalajara, Jalisco y otros, el pescado zarandeado tiene un precio de 840 pesos.

En Arbolitos de Cajeme el molcajete Don Carlos tiene un precio de 400 pesos.

Villa Marina es un restaurante de Tijuana y Ensenada, Baja California y la famosa tostada V. Marina cuesta 247 pesos.

