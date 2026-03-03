Costos, horarios y actividades en las Grutas de Tolantongo en 2026
Si quieres realizar una actividad diferente el fin de semana, te tenemos una gran opción, puedes visitar las Grutas de Tolantongo.
Las Grutas de Tolantongo son un paraíso natural de aguas termales color turquesa que destacan por sus pozas escalonadas en la montaña, es un lugar ideal para relajarse y realizar diversas actividades, así que si quieres darte una escapada un fin de semana aquí te compartimos todos los detalles.
¿Qué actividades hay en las Grutas de Tolantongo?
En este lugar hay restaurante y hospedaje, también puedes acampar si quieres vivir una experiencia más cerca de la naturaleza.
Las grutas, el túnel, cascadas y albercas tienes un horario de 08:00 a las 17:00 horas.
- Pozas termales y río de 08:00 a 21:00 horas.
- Restaurante de las 08:00 a las 22:00 horas.
- Tienda de abarrotes de las 08:00 a las 22:00 horas.
- Tirolesa de las 08:00 a las 15:00 horas.
- La zona de camping tiene un horario de 24 horas, mientras que las taquillas abren de 06:00 a las 23:00 horas.
Precio de entrada de las Grutas de Tolantongo
La entrada al parque acuático Grutas de Tolantongo tiene un costo de 230 pesos diarios por persona. Los niños de 5 años en adelante pagan entrada. El boleto tiene una vigencia de 07:00 a 20:00 horas.
Además, se aplica un 50% de descuento en entradas al parque presentando credencial del INAPAM en la taquilla general.
El boleto de entrada te da acceso a todos los atractivos (gruta, túnel, río, albercas, pozas termales y senderismo) y a ciertos servicios como médico, baños, regaderas y seguridad.
Mientras que el estacionamiento tiene un costo de 50.00 pesos diarios por vehículo.
