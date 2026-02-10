De sus descendientes al museo; Castillo de Chapultepec suma retrato histórico de Hernán Cortés a su colección

El Museo Nacional de Historia (MNH), ubicado en el Castillo de Chapultepec , sumó a su acervo un retrato histórico de Hernán Cortés, pieza que durante generaciones perteneció a la familia Pignatelli Aragona Cortéz, descendiente del conquistador español.

La obra ya se encuentra en exhibición en la primera sala del recinto, Dos continentes aislados, donde dialoga con el discurso museográfico sobre el encuentro entre Europa y Mesoamérica.

La donación fue realizada al patrimonio nacional en febrero de 2024, mediante la colaboración de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Cultura; ahora fue formalmente incorporada al MNH, espacio administrado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

#ENTÉRATE 📢 El @Museodehistoria, Castillo de Chapultepec, incorpora a su acervo un retrato de Hernán Cortés



• La pintura donada por la familia Pignatelli Aragona Cortéz, descendiente del explorador español, se encuentra en la primera sala



Conoce más: https://t.co/KQvjdlNoBS pic.twitter.com/LYpeol011C — INAH (@INAHmx) February 9, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde estará ubicado el retrato de Cortés en el Castillo de Chapultepec?

El óleo se localiza en la primera sala del Museo Nacional de Historia, dedicada al periodo previo a la Conquista. De acuerdo con el director del museo, Salvador Rueda Smithers, la pieza no solo retrata a Cortés en su mediana madurez —alrededor de los 32 años—, sino que destaca por el escudo de armas del Marquesado del Valle de Oaxaca, concedido por Carlos I de España en 1525.

Este elemento es clave para entender el ascenso social y político del conquistador, así como las tensiones simbólicas que dejó su figura.

Detalles históricos del retrato 'Dos continentes aislados'

El escudo muestra, entre otros elementos, la corona de Moctezuma y referencias a ciudades como Texcoco, Tlatelolco, Coyoacán y Xochimilco, lo que refleja la narrativa de poder impuesta tras la caída de Tenochtitlan.

Especialistas del MNH señalan que la pintura podría ser una copia del siglo XVII de un retrato de cuerpo entero, cuyo original estaría vinculado al Hospital de Jesús Nazareno , en la Ciudad de México, donde reposan los restos de Cortés.

El ADN de la Historia: Mapas y cartografía histórica

Costos, horarios y cuándo visitar el Museo Nacional de Historia en 2026

Para quienes deseen ver el retrato y recorrer el Castillo de Chapultepec, estos son los datos clave:



Costo de entrada en 2026: 105 pesos para público general y 210 pesos para extranjeros

Entrada gratuita: domingos para visitantes nacionales y residentes, así como estudiantes, maestros y adultos mayores con credencial

para visitantes nacionales y residentes, así como estudiantes, maestros y adultos mayores con credencial Horario: martes a domingo, de 09:00 a 17:00 horas

Ubicación: Primera Sección del Bosque de Chapultepec, Ciudad de México

Se recomienda llegar temprano, especialmente en fines de semana y periodos vacacionales, ya que el acceso al castillo es limitado por horarios.

Un retrato que reabre el debate histórico

La incorporación del cuadro no busca exaltar ni condenar a Hernán Cortés, sino preservar la memoria histórica desde una mirada crítica e imparcial, según el MNH.

La figura del conquistador sigue generando debate, oscilando entre la admiración y la polémica, pero su presencia en el museo permite reflexionar sobre los claroscuros del origen de la Nueva España y su impacto en el México contemporáneo.

La obra, ahora accesible al público, trasciende el ámbito privado y se convierte en una invitación a confrontar la historia desde el espacio museístico.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.