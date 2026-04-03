Irán ofrece recompensa por piloto de caza estadounidense derribado

Las fuerzas estadounidenses rescataron este viernes a uno de los dos tripulantes del caza de Estados Unidos derribado horas antes en Irán.

Funcionarios norteamericanos y medios afines a Teherán informaron previamente de que la República Islámica había derribado un caza estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Oriente Medio.

Poco después de iniciar una misión para rescatar a los dos tripulantes que iban a bordo, Washington consiguió recuperar al menos a uno de ellos, que está vivo y se encuentra recibiendo atención médica.

Iranian channels publish footage of U.S. Air Force HC-130J Combat King II and HH-60G Pave Hawk search and rescue (SAR) aircraft conducting an operation in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province in southern Iran this afternoon.



These assets are dedicated for personnel recovery… pic.twitter.com/OjRbzpazKx — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) April 3, 2026

Sin embargo, no está clara la situación del otro tripulante, aunque las operaciones de búsqueda siguen en marcha, indicaron a Axios un funcionario israelí y una segunda fuente con conocimiento de la situación.

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Recompensa por piloto

La prensa estatal de la República Islámica publicó imágenes de fragmentos de la aeronave, incluso se ha difundido una fotografía de lo que parece un asiento eyectable que pertenecería al caza, indicando que al menos uno de los dos pilotos logró catapultarse antes del impacto.

Los medios iraníes informan que las autoridades han ofrecido una recompensa de 10 mil millones de tomanes (unos 50.000 libras esterlinas) a quien capture con vida al miembro de la tripulación estadounidense derribado.

A McDonnell-Douglas ACES II (Advanced Concept Ejection Seat) from a U.S. Air Force F-15E Strike Eagle has been found by residents in Southern Iran, the whereabouts or status of the pilot and weapons officer is currently unknown, with unconfirmed reports that one or both of the… pic.twitter.com/V0KMonfQiv — OSINTdefender (@sentdefender) April 3, 2026

El incidente con el avión de combate, que sería un F-15E de la Fuerza Aérea, según The Washington Post, habría tenido lugar al sur de Irán.

Este sería el cuarto F-15 atacado desde que EUA e Israel iniciaron los ataques contra Irán el pasado 28 de febrero y tras la escalada de Teherán a países vecinos en respuesta.

Los otros tres ocurrieron en un incidente de fuego amigo en Kuwait al inicio de las hostilidades, pero los tripulantes pudieron ser rescatados.

After defeating Iran 37 times in a row, this brilliant no-strategy war they started has now been downgraded from “regime change” to “Hey! Can anyone find our pilots? Please?🥺”



Wow. What incredible progress. Absolute geniuses. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 3, 2026

El derribo en territorio iraní supone un nuevo paso de la operación "Furia Épica", como bautizó la administración del presidente Donald Trump, al operativo conjunto contra Teherán, después de que, hace dos días, el mandatario prometiera atacarle "con dureza" durante las próximas dos o tres semanas.

El republicano ofreció un discurso el miércoles en el que, lejos de declarar el fin de la guerra, no concretó detalles de cómo se llevarán a cabo las supuestas últimas semanas de conflicto, ni de la apertura del estrecho de Ormuz.

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