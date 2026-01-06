¡Prepara tu cámara! Precio oficial de Teotihuacan, Chichén Itzá y todos los museos del INAH en 2026
¿Planeas un recorrido cultural? Revisa la lista actualizada de precios del INAH y aprovecha los domingos de acceso libre para residentes.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) puso en marcha, desde el pasado 1 de enero, las nuevas tarifas y precios de acceso a museos y zonas arqueológicas bajo su resguardo este 2026.
La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año y aplica a uno de los patrimonios culturales más amplios del país: 165 museos, 193 zonas arqueológicas y una zona paleontológica.
Para quienes planean visitar estos espacios, conocer los precios y beneficios es clave para organizar recorridos y presupuestos.
¿Cómo quedan las categorías y precios para este 2026?
El
INAH
estableció cuatro categorías, de acuerdo con la relevancia y características de cada recinto. Los costos varían según si la persona visitante es mexicana, extranjera residente o extranjera sin residencia en México:
- Categoría I
- Incluye sitios emblemáticos como Teotihuacan, Tulum, Monte Albán, Palenque y Calakmul, además de museos nacionales como el Museo Nacional de Antropología y el Museo Nacional de Historia.
- Nacionales y extranjeros con residencia en México: 105 pesos
- Extranjeros: 210 pesos
- Categoría II
- Abarca zonas como Tlatelolco, Malinalco, Toniná y Dzibanché, así como museos como El Carmen y el de la Cultura Huasteca.
- Nacionales y extranjeros con residencia en México: 85 pesos
- Extranjeros: 155 pesos
- Categoría III
- Considera sitios como Tenam Puente, Tingambato y Tres Zapotes, además de museos como el Nacional de las Culturas del Mundo y el Virreinal de Acolman.
- Nacionales y extranjeros con residencia en México: 85 pesos
- Extranjeros: 155 pesos
- Categoría IV
- Incluye espacios como Chichén Itzá , Uxmal, Dzibilchaltún y el Museo del Pueblo Maya.
- Nacionales y extranjeros con residencia en México: 80 pesos
- Extranjeros: 140 pesos
¿Quiénes entran gratis?
El INAH mantiene un esquema de gratuidad para diversos sectores. Los domingos, el acceso es libre para personas mexicanas y extranjeras residentes, siempre que presenten documento probatorio.
También entran sin costo, el resto de días de la seman:
- Menores de 13 años
- Estudiantes y profesores con credencial vigente
- Personas adultas mayores con credencial del Inapam
- Personas con discapacidad
Además, tienen exención pasantes e investigadores con autorización del instituto, así como integrantes de comunidades originarias que residan en municipios colindantes a las zonas arqueológicas, presentando identificación oficial vigente.
Requisitos y consideraciones importantes
Para aplicar las tarifas y beneficios, es indispensable mostrar identificación oficial o comprobante de residencia al momento del ingreso.
El INAH también aclaró que los guías de turistas acreditados por la Secretaría de Turismo federal pueden realizar su labor sin costo; sin embargo, el instituto únicamente ofrece visitas guiadas a través de su programa de Paseos Culturales.
Con estas tarifas, el instituto busca regular el acceso y contribuir a la conservación del patrimonio arqueológico e histórico, al tiempo que ofrece opciones accesibles para el público que desea conocer la riqueza cultural del país durante 2026.
