El cielo y la luna se encienden por Julieta Fierro; todos los detalles del homenaje que la UNAM prepara en CU

El Ciclo Lunático 2026 arranca con un tributo especial a la mujer que nos enseñó a amar el universo; conoce horarios y actividades en Ciudad Universitaria.

Julieta Fierro
La UNAM invita a una noche mágica bajo el cielo en honor a Julieta Fierro.|Gaceta UNAM
Tiempo Libre

Escrito por:  Ximena Ochoa

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) prepara un homenaje abierto al público para recordar y celebrar el legado de Julieta Fierro, una de las divulgadoras científicas más influyentes del país, cuya labor acercó la astronomía a generaciones de estudiantes, niñas, niños y público en general.

El evento se realizará el martes 24 de febrero en la explanada del Universum, Museo de las Ciencias, como parte del arranque del Ciclo Lunático 2026 .

El encuentro no solo conmemora el nacimiento de la astrónoma, ocurrido el 24 de febrero de 1948, sino que también rinde tributo a su trayectoria tras su fallecimiento en septiembre pasado, dejando una huella profunda en la ciencia mexicana y en la divulgación del conocimiento.

Homenaje a Julieta Fierro en la UNAM: Fecha, horario y sede

De acuerdo con la información difundida por la UNAM, el homenaje se llevará a cabo de 18:00 a 20:30 horas en la explanada del Universum , ubicado en Ciudad Universitaria.

La entrada será completamente gratuita, aunque las autoridades recomiendan llegar con anticipación, ya que algunas actividades tendrán cupo limitado.

El evento es organizado por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC), el Instituto de Astronomía y el propio Universum, instituciones con las que Julieta Fierro mantuvo una relación académica y profesional estrecha durante décadas como docente e investigadora de tiempo completo.

Actividades gratuitas del Ciclo Lunático 2026 en Universum

La jornada contará con una programación pensada para toda la familia y para públicos de todas las edades, con el objetivo de fomentar el interés por el cielo nocturno y la ciencia de manera accesible y participativa.

Entre las actividades confirmadas se encuentran:

  • Observación astronómica guiada
  • Charlas y talleres de divulgación científica
  • Funciones de planetario
  • Cine al aire libre
  • Conversatorios sobre astronomía y ciencia

Este homenaje marcará el inicio del Ciclo Lunático 2026, una serie de actividades gratuitas que se desarrollarán a lo largo del año y que proponen convertir el cielo en un laboratorio abierto, donde la observación, la curiosidad y el intercambio de ideas sean parte central del aprendizaje.

Julieta Fierro: legado científico y vocación educativa

Julieta Fierro fue egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde estudió Física y Astrofísica, además se dedicó gran parte de su vida a la enseñanza y la divulgación.

Su estilo cercano y creativo le valió el apodo de la rockstar de la ciencia, además de una presencia constante en libros, conferencias y programas de televisión enfocados en despertar el interés por el universo.

Para más detalles sobre el evento, la UNAM invita a seguir las redes sociales de Astronomía UNAM y Divulgación de la Ciencia en Facebook, YouTube y otras plataformas oficiales.

