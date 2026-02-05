Las 11 Lunas que veremos en 2026 y las fechas en las que brillará distinto

Todas las noches la Luna nos deleita con su hermosura y brillo y este 2026 habrá 13 Lunas llenas imperdibles, incluyendo 3 Superlunas, 2 Microlunas, una Luna Azul y dos Lunas llenas eclipsadas, aquí te decimos cuándo verlas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Calendario de Lunas llenas en 2026

Enero comenzó con la Superluna de Lobo y febrero nos sorprendió con la Luna de Nieve pero aún quedan más Lunas llenas por mirar:

3 de marzo a las 11:38 horas: Luna de Gusano de Sangre

2 de abril a las 02:12 horas: Luna Rosa

1 de mayo a las 17:23 horas: Microluna de las Flores

31 de mayo a las 08:45 horas: Microluna Azul

29 de junio a las 23:57 horas: Microluna de fresa

29 de julio a las 14:36 horas: Luna de ciervo

28 de agosto a las 04:18 horas: Luna de esturión

26 de septiembre a las 16:49 horas: Luna de cosecha

26 de octubre a las 04:12 horas: Luna del cazador

24 de noviembre a las 14:53 horas: Superluna de Castor

24 de diciembre a las 01:28 horas: Superluna de nochebuena

¿Cuáles son las fases de la Luna?

La Luna tiene diferentes fases a lo largo del mes:



La Luna nueva tiene la cara iluminada mirando al Sol y la cara nocturna mirando a la Tierra.



tiene la cara iluminada mirando al Sol y la cara nocturna mirando a la Tierra. La Luna creciente se forma cuando la mitad iluminada esta mayormente orientada en dirección opuesta a la Tierra.



se forma cuando la mitad iluminada esta mayormente orientada en dirección opuesta a la Tierra. En cuarto creciente solo se ve la mitad de lado iluminado de la Luna.



solo se ve la mitad de lado iluminado de la Luna. La Luna gibosa creciente es cuando la mayor parte del lado diurno del satélite ya es visible.



creciente es cuando la mayor parte del lado diurno del satélite ya es visible. La Luna llena es lo mas cerca que podemos estar de ver la iluminación del Sol en todo el lado diurno de la Luna.



es lo mas cerca que podemos estar de ver la iluminación del Sol en todo el lado diurno de la Luna. Luna gibosa menguante es cuando emprende su viaje de regreso hacia el Sol, el lado opuesto de la Luna refleja su luz.



es cuando emprende su viaje de regreso hacia el Sol, el lado opuesto de la Luna refleja su luz. Cuarto menguante cuando la Luna parece estar medio iluminada desde la perspectiva de la Tierra.



cuando la Luna parece estar medio iluminada desde la perspectiva de la Tierra. Luna creciente menguante es cuando está casi de vuelta en el punto de su órbita donde su lado diurno mira directamente al Sol.

¿Qué sucede cuando hay Luna de sangre? - UNAM Global

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.