Las 11 Lunas que veremos en 2026 y las fechas en las que brillará distinto
La Luna es nuestro satélite natural y cada mes tiene diferentes fases y puede variar su brillo y color, estas serán las imperdibles del 2026.
Todas las noches la Luna nos deleita con su hermosura y brillo y este 2026 habrá 13 Lunas llenas imperdibles, incluyendo 3 Superlunas, 2 Microlunas, una Luna Azul y dos Lunas llenas eclipsadas, aquí te decimos cuándo verlas.
Calendario de Lunas llenas en 2026
Enero comenzó con la Superluna de Lobo y febrero nos sorprendió con la Luna de Nieve pero aún quedan más Lunas llenas por mirar:
- 3 de marzo a las 11:38 horas: Luna de Gusano de Sangre
- 2 de abril a las 02:12 horas: Luna Rosa
- 1 de mayo a las 17:23 horas: Microluna de las Flores
- 31 de mayo a las 08:45 horas: Microluna Azul
- 29 de junio a las 23:57 horas: Microluna de fresa
- 29 de julio a las 14:36 horas: Luna de ciervo
- 28 de agosto a las 04:18 horas: Luna de esturión
- 26 de septiembre a las 16:49 horas: Luna de cosecha
- 26 de octubre a las 04:12 horas: Luna del cazador
- 24 de noviembre a las 14:53 horas: Superluna de Castor
- 24 de diciembre a las 01:28 horas: Superluna de nochebuena
¿Cuáles son las fases de la Luna?
La
Luna
tiene diferentes fases a lo largo del mes:
- La Luna nueva tiene la cara iluminada mirando al Sol y la cara nocturna mirando a la Tierra.
- La Luna creciente se forma cuando la mitad iluminada esta mayormente orientada en dirección opuesta a la Tierra.
- En cuarto creciente solo se ve la mitad de lado iluminado de la Luna.
- La Luna gibosa creciente es cuando la mayor parte del lado diurno del satélite ya es visible.
- La Luna llena es lo mas cerca que podemos estar de ver la iluminación del Sol en todo el lado diurno de la Luna.
- Luna gibosa menguante es cuando emprende su viaje de regreso hacia el Sol, el lado opuesto de la Luna refleja su luz.
- Cuarto menguante cuando la Luna parece estar medio iluminada desde la perspectiva de la Tierra.
- Luna creciente menguante es cuando está casi de vuelta en el punto de su órbita donde su lado diurno mira directamente al Sol.
