Parece sacado de un videojuego, pero es real: el parque temático de Minecraft gratis en CDMX

En Ciudad de México existe un parque que parece salido directamente de Minecraft y que sorprende tanto a fans del videojuego como a familias que buscan actividades gratuitas. Ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, este espacio recreativo transforma la estética pixelada en áreas de juego reales, con figuras en bloques y zonas pensadas para convivir, hacer deporte y tomar fotos.

Un parque temático gratuito inspirado en Minecraft

El Parque Nicolás Bravo, también identificado en mapas como Centro de Convivencia Nicolás Bravo, se encuentra en Cananea 61, colonia Nicolás Bravo, en la alcaldía Venustiano Carranza. Desde la entrada, el diseño inspirado en Minecraft marca el tono del recorrido, con estructuras y personajes en estilo cúbico que recrean la sensación de estar dentro del videojuego.

El espacio abre de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas, con entrada completamente libre. Además, su ubicación facilita el acceso en transporte público, con estaciones de metro cercanas como Canal del Norte (línea 4) y Valle Gómez (línea 5).

Cada rincón está pensado para que visitantes de todas las edades disfruten del ambiente temático, ya sea jugando, descansando o capturando fotos en escenarios que recuerdan al mundo digital.

Juegos, deporte y zona especial para mascotas

Más allá de la ambientación, el parque ofrece infraestructura recreativa completa para pasar varias horas en el lugar. Entre sus principales espacios destacan:



Área de juegos infantiles

Zona de skate

Canchas de fútbol y baloncesto

Paseo canino con obstáculos

Sanitarios y servicios básicos

La zona para mascotas incluye juegos diseñados para que los perros también participen de la experiencia.

