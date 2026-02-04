¿Birria sin límite en CDMX? Este restaurante sirve todo lo que puedas comer por menos de 200 pesos

La birria ocupa un lugar central en la gastronomía de la Ciudad de México y ya no se limita a celebraciones especiales. Su consomé intenso, la mezcla de chiles secos y la carne suave la transformaron en uno de los platillos más buscados de la capital. En ese contexto, un restaurante de la Narvarte destaca por una propuesta que atrae a los amantes de la comida: comer toda la birria que se quiera por menos de 200 pesos.

Cuatro de Barrio, el restaurante que popularizó la birria ilimitada

Cuatro de Barrio se ubica en la colonia Narvarte y se consolidó como uno de los puntos de referencia para comer birria en CDMX. Su carta parte de la receta tradicional de Jalisco, basada en carne cocida a fuego lento con chiles y especias, aunque suma presentaciones adaptadas al gusto urbano.

El mayor gancho del lugar aparece a mitad de semana. Todos los miércoles, el restaurante ofrece birria ilimitada por 189 pesos, una promoción que permite repetir el platillo durante varias horas. El resto de los días, la opción sin límite se mantiene disponible por 279 pesos, lo que amplía las posibilidades para quienes no pueden acudir entre semana.

Qué incluye el menú y por qué se volvió tan popular

Además del formato ilimitado, Cuatro de Barrio apuesta por una variedad de preparaciones que mantienen el sabor tradicional y añaden texturas distintas. El comensal puede elegir entre varias opciones que giran en torno al mismo guiso base.

Entre los platillos más pedidos se encuentran:

Tacos de birria

Quesabirrias

Torta de birria

Tamal de birria

Birriamen, una versión que fusiona consomé y fideos



