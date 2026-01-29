Todavía estás a tiempo: los grandes carnavales de México que se celebran antes de Semana Santa

Con la llegada de 2026, varios de los carnavales más importantes del país se concentran en febrero, lo que abre una ventana perfecta para viajar antes de Semana Santa y vivir algunas de las fiestas populares más antiguas y emblemáticas de México . Desde el Pacífico hasta el Caribe, hay opciones para todos los gustos.

Carnavales de Mazatlán y Veracruz: tradición, música y espectáculos masivos

En el noroeste del país, Mazatlán vuelve a colocarse como uno de los referentes del carnaval nacional. Sus celebraciones están previstas del 12 al 17 de febrero y cuentan con desfiles frente al mar, carros alegóricos de gran formato y eventos como la quema del mal humor y el combate naval. La música de banda y las coronaciones forman parte del ambiente que invade el puerto durante casi una semana.

En la costa del Golfo, Veracruz mantiene su fama como “el carnaval más alegre del mundo”. Del 10 al 18 de febrero, el puerto jarocho se llena de comparsas, conciertos y desfiles donde la fiesta se vive en la calle. El ritual de apertura y el cierre simbólico con el entierro de Juan Carnaval enmarcan una celebración que combina cultura, arte y música popular.

El Caribe mexicano y el sureste también tienen carnavales

Cozumel aporta una de las celebraciones más antiguas del Caribe mexicano. Las fechas centrales del carnaval se desarrollan del 11 al 18 de febrero. La isla ofrece una propuesta más familiar, con concursos, música en vivo y desfiles.

En el sureste, Mérida se transforma en un punto de encuentro para locales y visitantes. Entre el 11 y el 18 de febrero, la capital yucateca presenta desfiles, concursos de disfraces y espectáculos musicales.

Fechas clave para planear tu viaje de carnaval

Antes de Semana Santa, estas celebraciones concentran la actividad carnavalera en el país:



Veracruz : 10 al 18 de febrero de 2026

: 10 al 18 de febrero de 2026 Mazatlán : 12 al 17 de febrero de 2026

: 12 al 17 de febrero de 2026 Cozumel : 11 al 18 de febrero de 2026

: 11 al 18 de febrero de 2026 Mérida: 11 al 18 de febrero de 2026

Con propuestas que van desde grandes espectáculos hasta celebraciones más tradicionales, los carnavales de México ofrecen opciones para todos los gustos.

