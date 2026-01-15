BADA México, todo sobre la feria de arte en CDMX con precios accesibles que llega en febrero de 2026

BADA México se ha convertido en una de las plataformas que permite comprar arte a precios muy accesibles a través de la venta directa y además, puedes conocer al artista para entender mejor la obra.

BADA México 2026, un espacio para descubrir las obras junto a los artistas

Durante el evento, los asistentes pueden escuchar al artista, entender su proceso y descubrir las obras. Además, funciona como un punto de partida para las relaciones profesionales y creativas.

Este año, el evento contará con la presencia de Lourdes Almeida , quien tiene 5 décadas de trayectoria y es reconocida como precursora de la fotografía experimental y el uso creativo del Polaroid.

Así que no te puedes perder este evento donde el arte se convierte en una experiencia compartida entre el público y el artista.

¿Cuándo y dónde es BADA México 2026?

BADA México se llevará a cabo del 5 al 8 de febrero en Campo Marte ubicado en Paseo de la Reforma s/n en San Miguel Chapultepec.

Los precios de los boletos son:



250 para estudiantes

350 para adultos si los compras en línea

400 pesos si los comprar en taquilla

Además, puedes comprar tu entrada a precio especial 2x1.

