BADA México, todo sobre la feria de arte en CDMX con precios accesibles que llega en febrero de 2026

BADA es una experiencia que permite a los visitantes conectar con los artistas y comprar sin intermediarios.

BADA México reúne lo mejor del arte en CDMX
BADA México en la Semana del Arte|BADA México
Tiempo Libre

Escrito por:  Itandehui Cervantes

BADA México se ha convertido en una de las plataformas que permite comprar arte a precios muy accesibles a través de la venta directa y además, puedes conocer al artista para entender mejor la obra.

BADA México 2026, un espacio para descubrir las obras junto a los artistas

Durante el evento, los asistentes pueden escuchar al artista, entender su proceso y descubrir las obras. Además, funciona como un punto de partida para las relaciones profesionales y creativas.

Este año, el evento contará con la presencia de Lourdes Almeida , quien tiene 5 décadas de trayectoria y es reconocida como precursora de la fotografía experimental y el uso creativo del Polaroid.

Así que no te puedes perder este evento donde el arte se convierte en una experiencia compartida entre el público y el artista.

¿Cuándo y dónde es BADA México 2026?

BADA México se llevará a cabo del 5 al 8 de febrero en Campo Marte ubicado en Paseo de la Reforma s/n en San Miguel Chapultepec.

Los precios de los boletos son:

  • 250 para estudiantes
  • 350 para adultos si los compras en línea
  • 400 pesos si los comprar en taquilla

Además, puedes comprar tu entrada a precio especial 2x1.

