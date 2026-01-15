BADA México, todo sobre la feria de arte en CDMX con precios accesibles que llega en febrero de 2026
BADA es una experiencia que permite a los visitantes conectar con los artistas y comprar sin intermediarios.
BADA México se ha convertido en una de las plataformas que permite comprar arte a precios muy accesibles a través de la venta directa y además, puedes conocer al artista para entender mejor la obra.
BADA México 2026, un espacio para descubrir las obras junto a los artistas
Durante el evento, los asistentes pueden escuchar al artista, entender su proceso y descubrir las obras. Además, funciona como un punto de partida para las relaciones profesionales y creativas.
Este año, el evento contará con la presencia de Lourdes Almeida , quien tiene 5 décadas de trayectoria y es reconocida como precursora de la fotografía experimental y el uso creativo del Polaroid.
Así que no te puedes perder este evento donde el arte se convierte en una experiencia compartida entre el público y el artista.
¿Cuándo y dónde es BADA México 2026?
BADA México se llevará a cabo del 5 al 8 de febrero en Campo Marte ubicado en Paseo de la Reforma s/n en San Miguel Chapultepec.
Los precios de los boletos son:
- 250 para estudiantes
- 350 para adultos si los compras en línea
- 400 pesos si los comprar en taquilla
Además, puedes comprar tu entrada a precio especial 2x1.
Museo Galería Laberinto Quinto Sol
