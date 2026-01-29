Ni Egipto ni Sudán: la pirámide con la base más grande del mundo está en México

Cuando se habla de pirámides, la imagen suele viajar directo a Egipto. Sin embargo, la estructura piramidal con la base más grande del mundo no está en África, sino en México . Se trata de la Gran Pirámide de Cholula, conocida en náhuatl como Tlachihualtépetl, un “cerro hecho a mano” que durante siglos fue confundido con una colina natural y que hoy es uno de los sitios arqueológicos más sorprendentes del país.

Un templo que creció durante más de mil años

A diferencia de otras pirámides construidas en una sola etapa, la de Cholula es el resultado de un proceso largo y colectivo. Su edificación comenzó alrededor del 300 a. C. y continuó durante más de mil años, con ampliaciones sucesivas realizadas por distintas culturas mesoamericanas. Cada civilización levantó una nueva estructura sobre la anterior, una práctica habitual que terminó dando forma a un coloso de dimensiones únicas.

El templo estuvo dedicado a Quetzalcóatl, una de las deidades centrales del mundo prehispánico, y formó parte de una ciudad sagrada que fue clave a nivel religioso, político y comercial. En su momento de mayor esplendor, Cholula llegó a tener un peso regional superior al de otras grandes urbes del altiplano central.

La transformación de la Pirámide de Cholula

La arquitectura del conjunto revela influencias de Teotihuacán y de regiones del Golfo de México, como El Tajín. Patios ceremoniales, altares, escalinatas y una red de túneles internos conectaban los distintos niveles del templo, muchos de los cuales hoy pueden recorrerse parcialmente.

Tras la llegada de los españoles, el sitio sufrió una transformación radical. Parte del templo fue destruida y, sobre su cima, se levantó la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, un gesto que simbolizó la imposición religiosa y cultural tras la conquista. Esa iglesia blanca que hoy domina el paisaje fue construida literalmente sobre los cimientos prehispánicos.

Abandono, misterio y redescubrimiento arqueológico

La ciudad de Cholula entró en decadencia hacia el año 900 d. C., marcada por conflictos, crisis climáticas y el colapso de grandes centros mesoamericanos. Con el tiempo, la pirámide quedó cubierta por tierra y vegetación, lo que permitió que sobreviviera camuflada como un cerro durante siglos.

No fue sino hasta 1931 cuando comenzaron las excavaciones formales. Los arqueólogos descubrieron una estructura tan vasta que fue necesario abrir más de ocho kilómetros de túneles para explorar su interior. Hoy, el Museo de Sitio exhibe cerámicas, figurillas y fragmentos del famoso Mural de los Bebedores, una de las obras más singulares del arte prehispánico.

