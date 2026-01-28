Carnaval de Mazatlán 2026: fechas, desfiles y el homenaje a la tambora que hará vibrar el Pacífico

El Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 ya tiene fechas, temática y cartel confirmado. Del 12 al 17 de febrero, la llamada Perla del Pacífico volverá a convertirse en epicentro de la fiesta con una edición dedicada a uno de sus símbolos culturales más fuertes: la tambora sinaloense, protagonista absoluta de desfiles, vestuarios y espectáculos.

Mazatlán: Un carnaval dedicado a la tambora sinaloense

Bajo el lema “¡Arriba la Tambora!”, el Carnaval de Mazatlán rendirá homenaje a la música que ha dado identidad a la ciudad y ha llevado el sonido de Sinaloa a escenarios de todo el mundo.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de México, los carros alegóricos, comparsas y los tradicionales 11 gigantes del carnaval estarán inspirados en la fuerza, el color y la energía de la tambora, transformando cada desfile en una experiencia sonora y visual.

💃🎺 Vive grandes emociones en la 128ª edición del Carnaval Internacional de #Mazatlán, uno de los carnavales más antiguos y emblemáticos de México. En 2026, el ritmo lo marca “¡Arriba la Tambora!”, una temática que rinde… pic.twitter.com/lc7NltOpVK — SECTUR México (@SECTUR_mx) January 13, 2026

Fechas clave y eventos imperdibles del Carnaval de Mazatlán 2026

Las actividades se desarrollarán a lo largo de seis días, con conciertos, desfiles y eventos tradicionales que atraerán a miles de visitantes nacionales e internacionales. El programa confirmado incluye:

12 de febrero: Eden Muñoz , 7:30 pm, Estadio Teodoro Mariscal

, 7:30 pm, Estadio Teodoro Mariscal 13 de febrero: Yo Sé Que Te Acordarás , 8:30 pm, Estadio Teodoro Mariscal

, 8:30 pm, Estadio Teodoro Mariscal 14 de febrero: Yuridia , 6:30 pm, Estadio Teodoro Mariscal

, 6:30 pm, Estadio Teodoro Mariscal 14 de febrero: Combate Naval , 11:00 pm, Olas Altas

, 11:00 pm, Olas Altas 15 de febrero: Primer desfile , 5:30 pm, Avenida del Mar

, 5:30 pm, Avenida del Mar 16 de febrero: Belinda y Lara Campos , 6:30 pm, Estadio Teodoro Mariscal

, 6:30 pm, Estadio Teodoro Mariscal 17 de febrero: Segundo desfile, 4:30 pm, Avenida del Mar

