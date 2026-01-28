Carnaval de Mazatlán 2026: fechas, desfiles y el homenaje a la tambora que hará vibrar el Pacífico
El Carnaval de Mazatlán celebrará su edición 128 con música sinaloense, desfiles espectaculares y conciertos masivos frente al mar.
El Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 ya tiene fechas, temática y cartel confirmado. Del 12 al 17 de febrero, la llamada Perla del Pacífico volverá a convertirse en epicentro de la fiesta con una edición dedicada a uno de sus símbolos culturales más fuertes: la tambora sinaloense, protagonista absoluta de desfiles, vestuarios y espectáculos.
Mazatlán: Un carnaval dedicado a la tambora sinaloense
Bajo el lema “¡Arriba la Tambora!”, el Carnaval de Mazatlán rendirá homenaje a la música que ha dado identidad a la ciudad y ha llevado el sonido de Sinaloa a escenarios de todo el mundo.
De acuerdo con la Secretaría de Turismo de México, los carros alegóricos, comparsas y los tradicionales 11 gigantes del carnaval estarán inspirados en la fuerza, el color y la energía de la tambora, transformando cada desfile en una experiencia sonora y visual.
Fechas clave y eventos imperdibles del Carnaval de Mazatlán 2026
Las actividades se desarrollarán a lo largo de seis días, con conciertos, desfiles y eventos tradicionales que atraerán a miles de visitantes nacionales e internacionales. El programa confirmado incluye:
- 12 de febrero: Eden Muñoz, 7:30 pm, Estadio Teodoro Mariscal
- 13 de febrero: Yo Sé Que Te Acordarás, 8:30 pm, Estadio Teodoro Mariscal
- 14 de febrero: Yuridia, 6:30 pm, Estadio Teodoro Mariscal
- 14 de febrero: Combate Naval, 11:00 pm, Olas Altas
- 15 de febrero: Primer desfile, 5:30 pm, Avenida del Mar
- 16 de febrero: Belinda y Lara Campos, 6:30 pm, Estadio Teodoro Mariscal
- 17 de febrero: Segundo desfile, 4:30 pm, Avenida del Mar
