Dragones, leones y artes marciales gratis: Así será el festejo del Año Nuevo Chino en el Centro Histórico de la CDMX

El Centro Histórico de la Ciudad de México se llenará de color, música y tradición oriental con motivo del Año Nuevo Chino 2026 , una celebración que reunirá a dragones, leones y expresiones culturales chinas en un evento abierto a todo el público. La cita será por un solo día y busca acercar a los asistentes a una de las festividades más importantes del calendario asiático.

Un desfile con dragones y leones en el corazón de la ciudad

La celebración se llevará a cabo el sábado 7 de febrero de 2026 y comenzará desde temprano con un desfile que recorrerá la calle de Moneda, a unos pasos del Zócalo capitalino. De acuerdo con la Comunidad China de México, el recorrido arrancará a las 10:00 de la mañana y contará con la participación de más de seis leones y alrededor de 30 dragones tradicionales, una de las estampas más representativas de esta festividad.

Tras el desfile, los participantes ingresarán al Museo Nacional de las Culturas del Mundo, donde continuarán las actividades para el público asistente, sin necesidad de pagar boleto de entrada.

Actividades culturales y artes marciales sin costo

Una vez dentro del museo, los visitantes podrán disfrutar de un programa variado que incluye expresiones artísticas y culturales vinculadas al Año Nuevo Chino.

Entre las actividades programadas destacan:

Danzas tradicionales chinas

Exhibiciones y demostraciones de artes marciales

Talleres culturales

Conferencias abiertas al público

Presentaciones especiales dentro del recinto

El evento cuenta con la participación de la Embajada de China en México, el Centro Cultural de China en México y la Comunidad China de México, lo que refuerza su carácter cultural y representativo.

Concurso de disfraces y detalles prácticos

Además del desfile y las actividades culturales, se realizará un concurso de disfraces inspirado en la temática del Año Nuevo Chino, con premios como teléfonos celulares y otros incentivos. Quienes deseen participar deberán registrarse previamente, ya que la convocatoria cierra el próximo 2 de febrero.

El Museo Nacional de las Culturas del Mundo se ubica en Moneda 13, en el Centro Histórico de la CDMX, y será la sede principal de esta celebración que promete dragones, leones y artes marciales gratis en una jornada única.

