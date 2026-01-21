Soltería, música y barra libre: Convocan a una Pool Party en CDMX para solteros

Celebrar el Día de San Valentín sin pareja ya no implica quedarse en casa. La Pool Party en CDMX organizada por Coffee Rave Mx propone una alternativa social, fresca y urbana para solteros y solteras.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El evento se realizará el sábado 14 de febrero de 2026 en el rooftop del hotel DoubleTree by Hilton Mexico City Santa Fe, con barra libre, alberca y actividades para conocer gente nueva.

Fecha y horarios

La fiesta se llevará a cabo de 13:00 a 19:00 horas, con siete horas continuas de ambiente y bebidas ilimitadas. El acceso general inicia desde las 12:00 pm.

Este horario permite disfrutar tanto del día como del atardecer, una tendencia en eventos sociales de San Valentín fuera del formato nocturno tradicional.

Sede y ubicación

La sede es el rooftop del DoubleTree by Hilton Santa Fe, ubicado en Calle 3 #55, Álvaro Obregón, CDMX. El espacio cuenta con alberca climatizada, zonas abiertas y techadas.

La elección del lugar responde a la demanda de experiencias premium y seguras para eventos sociales dirigidos a adultos jóvenes.

Costos y opciones de boletos

El acceso general tiene un costo de $250 pesos, mientras que la barra libre cuesta $750 pesos. El paquete combinado es de $850 pesos.

Este esquema flexible permite que los asistentes elijan según su presupuesto, ampliando el alcance del evento.

Actividades y ambiente

Habrá DJ con música variada y dinámicas como speed dating dentro de la alberca. El enfoque es relajado y social.

Este tipo de actividades refleja un cambio en la forma de socializar, priorizando experiencias presenciales y espontáneas.

¿Cómo reservar?

El cupo es limitado y el acceso está sujeto a admisión. Los boletos se adquieren vía Instagram (@coffeeravemx) o WhatsApp.

La vida de los papas solteros en Mexico

La organización recomienda comprar en preventa para asegurar lugar en una de las Pool Party más comentadas de la temporada.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.