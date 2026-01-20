¿Dónde comer en la CDMX en enero? El pop-up de comida francesa que es furor

Enero suele ser un buen mes para descubrir lugares nuevos en la Ciudad de México , y entre las aperturas temporales que más están llamando la atención aparece Piquette Brasserie, un pop-up que funciona como residencia gastronómica en la Roma Norte y que cambia su menú cada semana.

El Pop-Up de comida francesa en la CDMX

Detrás del proyecto está el chef Marin de Bausset, con formación en cocinas reconocidas de Francia, quien toma recetas tradicionales y las lleva a la mesa con una mirada actual y muy enfocada en el producto.

Aquí la experiencia gira en torno a compartir, disfrutar y tomarse el tiempo para comer, ya sea con platos más ligeros o con opciones más contundentes. El menú general incluye desde ostras gratinadas con mostaza Dijon, gougères recién hechos o sopa fría de tomate, hasta platos fuertes como cordon bleu para dos o chateaubriand con papas fritas.

Menú semanal accesible y cambiante

Uno de los grandes atractivos de Piquette Brasserie es su menú semanal de tres tiempos, que se renueva constantemente y mantiene un precio fijo de 350 pesos. Esta opción está disponible lunes, miércoles y jueves, ideal para quienes buscan comer distinto entre semana.

Durante la semana del 19 al 23 de enero, el menú incluye poro a la vinagreta como entrada, coquilletes con jamón y queso como plato fuerte y pastel de chocolate de postre.

Para la semana del 26 al 30 de enero, la propuesta cambia a croqueta de rabo de res al vino tinto, pollo con champiñones, crema y mostaza acompañado de arroz, y pavlova de frutas para cerrar.

Un plan perfecto para la tarde en la Roma

Además del menú, el espacio tiene un espacio de aperitivo de 17:00 a 19:00, pensado para pasar por una copa y un par de bocados antes de la noche.

Dónde: Zacatecas 87, Roma Norte

